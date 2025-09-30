Secciones
SociedadEducación

Con foco en innovación y en financiamiento, arranca una nueva edición de Unsta Emprende

Este miércoles comienza el ciclo en el Campus Concepción. Las actividades se extenderán hasta el 3 de octubre con charlas, paneles y talleres gratuitos.

UNSTA EMPRENDE. La edición 2025 reunirá a estudiantes, docentes, empresarios y referentes sociales en tres jornadas gratuitas con charlas, talleres y paneles en Concepción, San Miguel de Tucumán y Yerba Buena. En la foto expone Patricia Ribone, gerente comercial de LA GACETA. UNSTA EMPRENDE. La edición 2025 reunirá a estudiantes, docentes, empresarios y referentes sociales en tres jornadas gratuitas con charlas, talleres y paneles en Concepción, San Miguel de Tucumán y Yerba Buena. En la foto expone Patricia Ribone, gerente comercial de LA GACETA. / UNSTA
Hace 30 Min

La cultura emprendedora recuperará protagonismo en la agenda tucumana con la realización de la edición 2025 de Unsta Emprende, un congreso gratuito abierto a toda la comunidad que empieza este miércoles 1 de octubre. La Universidad del Norte Santo Tomás de Aquino (Unsta) invita a participar de las tres jornadas que reunirán a estudiantes, docentes, profesionales y emprendedores de distintos ámbitos. El objetivo es fortalecer el ecosistema local y regional con el debate de ideas enfocadas en la innovación y en el financiamiento.

La propuesta incluirá paneles, conferencias, talleres prácticos, networking y presentaciones especiales. En cada encuentro se abordarán temas clave del emprendedurismo junto con casos y experiencias reales.

Temáticas y enfoque solidario

Entre los ejes de trabajo se destacan la sustentabilidad, el triple impacto, la inclusión, los fundamentos del emprendedor y las proyecciones del ecosistema productivo. Además, se analizarán alternativas de financiamiento para PyMEs y emprendedores, un tema clave para el desarrollo de proyectos en la provincia.

Si bien la actividad es gratuita, los organizadores invitan a colaborar con alimentos no perecederos. Lo recaudado será destinado a iniciativas solidarias como el programa Cuidando al Futuro del Campus Concepción, el Dispositivo del Abrazo Materno del Hogar de Cristo, y la Fundación Concepción, Infancia y Nutrición (FUCIN).

Agenda de actividades

El congreso se desarrollará en tres sedes de la universidad:

Miércoles 1 de octubre – Campus Concepción (15.30 a 20)

La jornada abrirá con las palabras de bienvenida, y continuará con paneles sobre sustentabilidad, inclusión y calidad de vida. También habrá un espacio de preguntas y un bloque sobre financiamiento e inversión para PyMEs.

Jueves 2 de octubre – Sede Central San Miguel de Tucumán (15 a 19)

El eje será “Fundamentos del emprendedor”. La agenda incluye una conferencia sobre los desafíos de emprender en el siglo XXI, un taller sobre modelos de negocio y un panel con experiencias locales. El ingreso para los asistentes será a partir de las 14.30.

Viernes 3 de octubre – Campus Yerba Buena (15 a 19)

Desde las 14.30 se habilitará la acreditación de asistentes. Bajo el lema “Ecosistema y proyección”, se presentarán mesas panel con referentes de organismos públicos y privados, un workshop sobre finanzas sostenibles y un espacio de networking. La jornada cerrará con un panel con formato living dedicado al ecosistema emprendedor en Tucumán y la región.

Quiénes pueden participar

Unsta Emprende está dirigido a emprendedores en distintas fases de desarrollo, estudiantes y graduados de Ciencias Económicas y carreras afines, así como a PyMEs y profesionales interesados en financiamiento, sostenibilidad y gestión de proyectos.

Con esta nueva edición del ciclo, la Universidad busca no solo brindar herramientas prácticas, sino también generar un espacio de encuentro entre actores claves del ecosistema emprendedor.

WHATSAPP ESTUDIANTES ¡Tu voz es importante para nosotros! Contanos sobre eventos en Tucumán; proponé temas para nuestros artículos o comentá lo que estuviste leyendo. Escribinos al WhatsApp Estudiantes de LA GACETA.
Temas TucumánUniversidad del Norte Santo Tomás de AquinoJóvenes
Tamaño texto
Comentarios
Lo más popular
El hombre que murió en el accidente en Tafí Viejo era Mario Pasarín, condenado por tráfico de drogas
1

El hombre que murió en el accidente en Tafí Viejo era Mario Pasarín, condenado por tráfico de drogas

La tormenta sorprendió a los tucumanos e inundó calles en pocos minutos
2

La tormenta sorprendió a los tucumanos e inundó calles en pocos minutos

Se vuelve compleja la trama entre los Ale y los “Gardelitos”
3

Se vuelve compleja la trama entre los Ale y los “Gardelitos”

El tiempo en Tucumán: anuncian la vuelta de las lluvias y el descenso de la temperatura
4

El tiempo en Tucumán: anuncian la vuelta de las lluvias y el descenso de la temperatura

Las estrategias cruzadas de Jaldo, Sánchez y los libertarios
5

Las estrategias cruzadas de Jaldo, Sánchez y los libertarios

Juan Grabois denunció a José Luis Espert por presunta financiación de un narcotraficante
6

Juan Grabois denunció a José Luis Espert por presunta financiación de un narcotraficante

Más Noticias
Multas por circular sin patentes: cuánto se deberá pagar desde octubre

Multas por circular sin patentes: cuánto se deberá pagar desde octubre

La tormenta sorprendió a los tucumanos e inundó calles en pocos minutos

La tormenta sorprendió a los tucumanos e inundó calles en pocos minutos

Soda Stereo en el Movistar Arena: precios y cómo conseguir tus entradas

Soda Stereo en el Movistar Arena: precios y cómo conseguir tus entradas

Pidió 10 empanadas en Salta, mostró el ticket y sorprendió por lo que gastó

Pidió 10 empanadas en Salta, mostró el ticket y sorprendió por lo que gastó

Confirman un fin de semana largo de cuatro días: qué feriado se adelantó

Confirman un fin de semana largo de cuatro días: qué feriado se adelantó

Premios Martín Fierro 2025: uno por uno todos los ganadores de la noche

Premios Martín Fierro 2025: uno por uno todos los ganadores de la noche

¿Por qué en Tafí del Valle no se produce vino?

¿Por qué en Tafí del Valle no se produce vino?

El tiempo en Tucumán: anuncian la vuelta de las lluvias y el descenso de la temperatura

El tiempo en Tucumán: anuncian la vuelta de las lluvias y el descenso de la temperatura

Comentarios