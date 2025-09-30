Con foco en innovación y en financiamiento, arranca una nueva edición de Unsta Emprende

La cultura emprendedora recuperará protagonismo en la agenda tucumana con la realización de la edición 2025 de Unsta Emprende, un congreso gratuito abierto a toda la comunidad que empieza este miércoles 1 de octubre. La Universidad del Norte Santo Tomás de Aquino (Unsta) invita a participar de las tres jornadas que reunirán a estudiantes, docentes, profesionales y emprendedores de distintos ámbitos. El objetivo es fortalecer el ecosistema local y regional con el debate de ideas enfocadas en la innovación y en el financiamiento.