Con foco en innovación y en financiamiento, arranca una nueva edición de Unsta Emprende

La cultura emprendedora recuperará protagonismo en la agenda tucumana con la realización de la edición 2025 de Unsta Emprende, un congreso gratuito abierto a toda la comunidad que empieza este miércoles 1 de octubre. La Universidad del Norte Santo Tomás de Aquino (Unsta) invita a participar de las tres jornadas que reunirán a estudiantes, docentes, profesionales y emprendedores de distintos ámbitos. El objetivo es fortalecer el ecosistema local y regional con el debate de ideas enfocadas en la innovación y en el financiamiento.
La propuesta incluirá paneles, conferencias, talleres prácticos, networking y presentaciones especiales. En cada encuentro se abordarán temas clave del emprendedurismo junto con casos y experiencias reales.
Temáticas y enfoque solidario
Entre los ejes de trabajo se destacan la sustentabilidad, el triple impacto, la inclusión, los fundamentos del emprendedor y las proyecciones del ecosistema productivo. Además, se analizarán alternativas de financiamiento para PyMEs y emprendedores, un tema clave para el desarrollo de proyectos en la provincia.
Si bien la actividad es gratuita, los organizadores invitan a colaborar con alimentos no perecederos. Lo recaudado será destinado a iniciativas solidarias como el programa Cuidando al Futuro del Campus Concepción, el Dispositivo del Abrazo Materno del Hogar de Cristo, y la Fundación Concepción, Infancia y Nutrición (FUCIN).
Agenda de actividades
El congreso se desarrollará en tres sedes de la universidad:
Miércoles 1 de octubre – Campus Concepción (15.30 a 20)
La jornada abrirá con las palabras de bienvenida, y continuará con paneles sobre sustentabilidad, inclusión y calidad de vida. También habrá un espacio de preguntas y un bloque sobre financiamiento e inversión para PyMEs.
Jueves 2 de octubre – Sede Central San Miguel de Tucumán (15 a 19)
El eje será “Fundamentos del emprendedor”. La agenda incluye una conferencia sobre los desafíos de emprender en el siglo XXI, un taller sobre modelos de negocio y un panel con experiencias locales. El ingreso para los asistentes será a partir de las 14.30.
Viernes 3 de octubre – Campus Yerba Buena (15 a 19)
Desde las 14.30 se habilitará la acreditación de asistentes. Bajo el lema “Ecosistema y proyección”, se presentarán mesas panel con referentes de organismos públicos y privados, un workshop sobre finanzas sostenibles y un espacio de networking. La jornada cerrará con un panel con formato living dedicado al ecosistema emprendedor en Tucumán y la región.
Quiénes pueden participar
Unsta Emprende está dirigido a emprendedores en distintas fases de desarrollo, estudiantes y graduados de Ciencias Económicas y carreras afines, así como a PyMEs y profesionales interesados en financiamiento, sostenibilidad y gestión de proyectos.
Con esta nueva edición del ciclo, la Universidad busca no solo brindar herramientas prácticas, sino también generar un espacio de encuentro entre actores claves del ecosistema emprendedor.