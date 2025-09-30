Secciones
DeportesFútbol

"El elegido": aseguran que un club está dispuesto a pagar 200 millones de euros por Julián Álvarez

El delantero del Atlético de Madrid es el gran objetivo del Barcelona para reemplazar a Lewandowski y Laporta ya definió ir con todo por él.

El elegido: aseguran que un club está dispuesto a pagar 200 millones de euros por Julián Álvarez
Hace 1 Hs

El gran clásico de LaLiga dejó a Julián Álvarez en el centro de la escena: marcó dos goles en la victoria del Atlético de Madrid ante el Real Madrid y volvió a ser portada en España. Apenas dos días después, su nombre suena fuerte en el mercado de pases.

El medio SPORT aseguró que el argentino es el máximo objetivo del Barcelona para la próxima temporada. Según ese diario, “el nueve elegido por Laporta” sería el heredero ideal de Robert Lewandowski, cuyo futuro en el club culé es incierto para 2026.

La Araña ya sabe lo que es marcarle al Barça y su potencial lo posiciona como una inversión estratégica. Su representante, Fernando Hidalgo, alimentó la ilusión en el pasado: dijo que Julián siente admiración por el fútbol español y que como seguidor de Messi, siempre tuvo un vínculo especial con el Barça.

El gran obstáculo pasa por lo económico. Julián tiene contrato largo con Atlético de Madrid y su cláusula es de 500 millones de euros. SPORT reveló que el club catalán intentará negociar por unos 200 millones, cifra igualmente descomunal, aunque todo dependerá de la voluntad del jugador y de su actual club.

El factor Lewandowski

La salida de Lewandowski liberaría masa salarial y abriría la puerta para inscribir a Julián. Como alternativa, también aparece Erling Haaland, quien años atrás fue una de las razones por las que el argentino dejó Manchester City.

Temas Club Atlético de MadridSelección Argentina de fútbolJulián Álvarez
Tamaño texto
Comentarios
Lo más popular
Se vuelve compleja la trama entre los Ale y los “Gardelitos”
1

Se vuelve compleja la trama entre los Ale y los “Gardelitos”

Las estrategias cruzadas de Jaldo, Sánchez y los libertarios
2

Las estrategias cruzadas de Jaldo, Sánchez y los libertarios

Nuevo freno opositor para evitar la venta de NASA
3

Nuevo freno opositor para evitar la venta de NASA

Milei, en Tierra del Fuego: “Hay que dejar atrás el pasado y avanzar”
4

Milei, en Tierra del Fuego: “Hay que dejar atrás el pasado y avanzar”

El tiempo en Tucumán: anuncian la vuelta de las lluvias y el descenso de la temperatura
5

El tiempo en Tucumán: anuncian la vuelta de las lluvias y el descenso de la temperatura

La calidad de vida, bajo la lupa de una docena de especialistas
6

La "calidad de vida", bajo la lupa de una docena de especialistas

Más Noticias
El tiempo en Tucumán: anuncian la vuelta de las lluvias y el descenso de la temperatura

El tiempo en Tucumán: anuncian la vuelta de las lluvias y el descenso de la temperatura

Agenda de TV: Inter, Real Madrid, Chelsea y Atlético de Madrid juegan en la Champions League

Agenda de TV: Inter, Real Madrid, Chelsea y Atlético de Madrid juegan en la Champions League

Se avizora un debate caliente por el nuevo Código Urbano de Yerba Buena

Se avizora un debate caliente por el nuevo Código Urbano de Yerba Buena

Nuevo freno opositor para evitar la venta de NASA

Nuevo freno opositor para evitar la venta de NASA

Se vuelve compleja la trama entre los Ale y los “Gardelitos”

Se vuelve compleja la trama entre los Ale y los “Gardelitos”

El dólar volvió a subir tras las nuevas restricciones

El dólar volvió a subir tras las nuevas restricciones

Milei, en Tierra del Fuego: “Hay que dejar atrás el pasado y avanzar”

Milei, en Tierra del Fuego: “Hay que dejar atrás el pasado y avanzar”

La calidad de vida, bajo la lupa de una docena de especialistas

La "calidad de vida", bajo la lupa de una docena de especialistas

Comentarios