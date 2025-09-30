"El elegido": aseguran que un club está dispuesto a pagar 200 millones de euros por Julián Álvarez

El gran clásico de LaLiga dejó a Julián Álvarez en el centro de la escena: marcó dos goles en la victoria del Atlético de Madrid ante el Real Madrid y volvió a ser portada en España. Apenas dos días después, su nombre suena fuerte en el mercado de pases.
El medio SPORT aseguró que el argentino es el máximo objetivo del Barcelona para la próxima temporada. Según ese diario, “el nueve elegido por Laporta” sería el heredero ideal de Robert Lewandowski, cuyo futuro en el club culé es incierto para 2026.
La Araña ya sabe lo que es marcarle al Barça y su potencial lo posiciona como una inversión estratégica. Su representante, Fernando Hidalgo, alimentó la ilusión en el pasado: dijo que Julián siente admiración por el fútbol español y que como seguidor de Messi, siempre tuvo un vínculo especial con el Barça.
El gran obstáculo pasa por lo económico. Julián tiene contrato largo con Atlético de Madrid y su cláusula es de 500 millones de euros. SPORT reveló que el club catalán intentará negociar por unos 200 millones, cifra igualmente descomunal, aunque todo dependerá de la voluntad del jugador y de su actual club.
El factor Lewandowski
La salida de Lewandowski liberaría masa salarial y abriría la puerta para inscribir a Julián. Como alternativa, también aparece Erling Haaland, quien años atrás fue una de las razones por las que el argentino dejó Manchester City.