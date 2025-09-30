Secciones
¿Decisión de Scaloni? Boca perdería a Paredes en dos partidos clave para la lucha a la Copa Libertadores 2026

La convocatoria del mediocampista a la Selección Argentina lo dejaría afuera de choques vitales ante Barracas Central y Belgrano en plena definición.

Hace 1 Hs

El Torneo Clausura entra en su tramo más decisivo, donde se definirán tanto los cruces de octavos como la clasificación a las copas internacionales. Boca tiene como obsesión volver a la Copa Libertadores, pero aún no logró asegurarse un lugar y la pelea se mantiene abierta.

En este escenario, una decisión de Lionel Scaloni podría complicar aún más a los dirigidos por Miguel Ángel Russo. Según informó Olé, Leandro Paredes será convocado a la Selección argentina en la próxima fecha FIFA, lo que le impediría estar disponible para dos compromisos de Boca en el Clausura.

El exjugador de Roma y PSG es considerado la pieza más importante del equipo en este semestre. Su influencia en el juego y en los goles del "Xeneize" lo convirtieron en un factor clave, por lo que su ausencia sería un golpe sensible justo cuando la tabla está pareja en la pelea por entrar a la Libertadores.

Hoy Boca ocupa el cuarto lugar de la tabla anual, posición que le daría acceso solo a la Copa Sudamericana. Con River, Rosario Central, Argentinos Juniors, San Lorenzo, Riestra y otros peleando arriba, la lucha se volvió feroz y cualquier detalle puede marcar la diferencia.

Los partidos que se perdería

La Selección enfrentará a Venezuela en Miami el 10 de octubre y a Puerto Rico en Chicago el 13. En ese lapso, Paredes no podría estar contra Barracas Central, rival directo por las copas, y está en duda su presencia frente a Belgrano, debido al desgaste físico por el viaje a Estados Unidos.

