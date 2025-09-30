Agenda de TV: Inter, Real Madrid, Chelsea y Atlético de Madrid juegan en la Champions League

ATP 500 - Tokio
Final
6: Alcaraz-Fritz (ESPN 2)
UEFA Champions League
13.45: Atalanta-Brujas (Fox Sports)
13.45: Inter de Milán-Slavia Praga (Fox Sports 2)
13.45: Kairat-Real Madrid (ESPN)
16: Atlético de Madrid-Eintracht Frankfurt (ESPN)
16: Chelsea-Benfica (Fox Sports)
16: Galatasaray-Liverpool (ESPN 2)
16: Bodo/Glimt-Tottenham Hotspur (ESPN 4)
16: Pafos FC-Bayern Munich (ESPN 3)
16: Olympique Marseille-Ajax (Disney+)
Euroliga
15.30: Baskonia-Olympiacos (DSports)
15.45: Bologna-Real Madrid (DSports)
Mundial Sub 20
17: Egipto-Nueva Zelanda (DSports 2)
17: Panamá-Ucrania (DSports+)
20: Chile-Japón (DSports)
20: Corea del Sur-Paraguay (DSports+)
Liga Profesional Argentina
19: Newell's-Estudiantes LP (TNT Sports)