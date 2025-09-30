Secciones
Agenda de TV: Inter, Real Madrid, Chelsea y Atlético de Madrid juegan en la Champions League
EL ARMA. Julián Álvarez es la carta goleadora de un Atlético de Madrid que sueña con afianzarse en la Champions. EL ARMA. Julián Álvarez es la carta goleadora de un Atlético de Madrid que sueña con afianzarse en la Champions. FOTO TOMADA DE X.COM/ATLETI
Hace 1 Hs

ATP 500 - Tokio

Final

6: Alcaraz-Fritz (ESPN 2)

UEFA Champions League

13.45: Atalanta-Brujas (Fox Sports)

13.45: Inter de Milán-Slavia Praga (Fox Sports 2)

13.45: Kairat-Real Madrid (ESPN)

16: Atlético de Madrid-Eintracht Frankfurt (ESPN)

16: Chelsea-Benfica (Fox Sports)

16: Galatasaray-Liverpool (ESPN 2)

16: Bodo/Glimt-Tottenham Hotspur (ESPN 4)

16: Pafos FC-Bayern Munich (ESPN 3)

16: Olympique Marseille-Ajax (Disney+)

Euroliga

15.30: Baskonia-Olympiacos (DSports)

15.45: Bologna-Real Madrid (DSports)

Mundial Sub 20

17: Egipto-Nueva Zelanda (DSports 2)

17: Panamá-Ucrania (DSports+)

20: Chile-Japón (DSports)

20: Corea del Sur-Paraguay (DSports+)

Liga Profesional Argentina

19: Newell's-Estudiantes LP (TNT Sports)

