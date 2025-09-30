Senderismo fácil en Galicia: la Ruta Forno do Bolo en otoño

Una escapada imprescindible en Lugo

Hacer la Ruta Forno do Bolo en Fonsagrada es sumergirse en un paisaje mágico donde el agua y la vegetación marcan el ritmo del camino. Ya sea para una escapada de fin de semana o como parte de un viaje por Galicia, este sendero es una de las mejores opciones para quienes disfrutan del senderismo entre ríos, cascadas y bosques que parecen sacados de un cuento.