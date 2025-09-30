Senderismo fácil en Galicia: la Ruta Forno do Bolo en otoño

La Ruta Forno do Bolo en Fonsagrada (Lugo, Galicia) se ha convertido en uno de los itinerarios de senderismo más atractivos del noroeste español, especialmente durante los meses de otoño. Este recorrido, rodeado de vegetación y con el murmullo del agua como acompañante, ofrece una experiencia única para quienes buscan desconectar y disfrutar de la naturaleza gallega en su máximo esplendor.
Un sendero perfecto para el otoño en Galicia
La provincia de Lugo esconde auténticas joyas naturales, y la Ruta Forno do Bolo es una de ellas. Ubicada en el concejo de Fonsagrada, casi en la frontera con Asturias, esta senda transcurre a orillas del arroyo de Tronceda y atraviesa un frondoso bosque de pinos y castaños que, en los meses otoñales, se tiñen de tonos rojizos y dorados.
El itinerario comienza en la aldea de Queixoiro, donde los visitantes pueden dejar el coche antes de iniciar el recorrido. Desde allí, un puente de piedra marca la entrada a este entorno de cuento, que se completa en menos de dos horas y con escasa dificultad, lo que lo convierte en un plan ideal para hacer en familia.
Cascadas y corripas, las joyas del recorrido
El gran atractivo de la ruta son las dos cascadas de 10 y 15 metros de altura que sorprenden a los senderistas en medio del bosque. El sonido del agua, sumado al paisaje cubierto de hojas otoñales, convierte a este tramo en un escenario de ensueño.
Además, a lo largo del sendero se pueden observar corripas, antiguas construcciones circulares de piedra utilizadas tradicionalmente para almacenar castañas, un símbolo del vínculo entre la población local y el bosque.
Información práctica para recorrer la Ruta Forno do Bolo
Localización: Queixoiro, Fonsagrada (Lugo, Galicia).
Longitud: unos 4 kilómetros (ida y vuelta).
Duración: menos de 2 horas.
Dificultad: baja, apta para familias con niños.
Mejor época: otoño, cuando los colores del bosque están en su máximo esplendor.
Una escapada imprescindible en Lugo
Hacer la Ruta Forno do Bolo en Fonsagrada es sumergirse en un paisaje mágico donde el agua y la vegetación marcan el ritmo del camino. Ya sea para una escapada de fin de semana o como parte de un viaje por Galicia, este sendero es una de las mejores opciones para quienes disfrutan del senderismo entre ríos, cascadas y bosques que parecen sacados de un cuento.