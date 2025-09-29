“Ellos nos superaron y no supimos mantener la ventaja”, admitió Pusineri

Atlético volvió a sufrir fuera de casa y Lucas Pusineri no lo ocultó. Tras la derrota 3-1 frente a Vélez en Liniers, el entrenador admitió que el equipo fue superado en varios pasajes del encuentro y que la irregularidad se transformó en una deuda que urge saldar.
“Fue un partido difícil, en el primer tiempo nos superaron claramente. El gol en ventaja no se pudo sostener y estuvimos lejos de ganar los duelos defensivos. En el segundo tiempo el trámite fue más parejo y generamos situaciones, pero no pudimos convertir”, explicó.
Pusineri también resaltó las virtudes del rival: “Enfrentamos a un gran equipo, que venía con una racha positiva. Vélez nos complicó con la triangulación por las bandas y no logramos obstaculizar su juego”.
El técnico reconoció que al “Decano” le cuesta demasiado de visitante y que el objetivo inmediato es sostenerse entre los ocho primeros de la tabla. “Tenemos que mejorar, hacernos cargo y buscar mayor regularidad. El equipo muchas veces reacciona cuando va en desventaja, pero necesitamos mayor protagonismo desde el inicio”, subrayó.
Con la mirada puesta en el próximo compromiso en el Monumental, Pusineri cerró: “Hay que levantar a los futbolistas y volver a sumar en casa, que es lo que todos queremos”.