Cartas de lectores: Vaca Muerta
Hace 3 Hs

Nuestro cancionero popular es tan justo y sabio que en cada verso nos devuelve realidades que no pierden vigencia con el correr del tiempo. “Las penas y las vaquitas se van por la misma senda; las penas son de nosotros, las vaquitas son ajenas...”. Pero esas vaquitas en el sur argentino, de tanto comer piedras y nieve -por falta de vegetación- se fueron muriendo. La naturaleza las fue tapando y, como bendición divina, en ese lugar se formó un imponente yacimiento petrolífero capaz de abastecer con sus derivados las necesidades de nuestro país. Inclus, con una buena administración, quedaría una gran reserva para exportar. Ese bendito campo fue llamado “Vaca Muerta”. Por comentarios bien informados, la mitad de esa vaca, más montañas enteras de minerales raros y grandes extensiones de tierras productivas, las estaríamos entregando a cambio de un puñado de dólares que nos prestarán, y se los damos a los grandes empresarios (casta pudiente), para que le compren dólares al Banco Central (sacando jugosas ganancias) en un teje y maneje que tan sólo ellos conocen; es decir, sólo nos empeñamos más. Yo no creo en brujas, sólo sé que no sé nada. La economía hogareña es inexorable, y bajo el principio del “tanto tienes, tanto vales” pensemos en la realidad actual. Apenas llego a medio mes con el sueldo, exploto las tarjetas y pido prestado plata. En el primer mes, para comer y pagar algo de los servicios zafo. En el segundo, ya se me acumulan las deudas; invento y miento algo. En el tercero ya me llegó el agua al cuello, o caigo en manos del prestamista. Al siguiente ya entrego bienes que dejé en garantía y si no pago aparecen los sicarios: primero advirtiendo; te dan un plazo y de allí esperá lo peor. Comparemos lo antedicho y pensemos en las lágrimas de Caputo cuando los dueños del mundo le tiraron un salvavidas. ¿Será de la emoción o de no saber a quién seguir mangueando para tapar agujeros? ¿O por lo que le espera si no recuperan los lingotes de oro que sacó del país y con eso paga y no permite que se lleven la Vaca Muerta? La verdad es que nadie regala nada; tarde o temprano te la cobran.

Francisco Amable Díaz 

Franciscoamablediaz@gmail.com

