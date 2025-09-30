“Tucumán está mudo en el Congreso”: Silvio Bellomio apuntó contra el oficialismo y la oposición

Silvio Bellomio, candidato a diputado nacional por el Frente del Pueblo Unido, lanzó fuertes críticas al oficialismo tucumano, a la oposición que definió como “funcional” y a los extremos partidarios en el plano nacional. “Lo que noto es una orfandad de representación del pueblo tucumano en la Cámara Baja”, expresó en diálogo con el progama Parte de Prensa. En esa línea, acusó a los actuales legisladores de responder a intereses externos: “Los actuales diputados nacionales por Tucumán responden a las órdenes de sus partidos, levantan la mano por obediencia, no por convicción ni por mandato popular”, disparó. Bellomio también apuntó contra lo que denominó “la casta obediente”, integrada por funcionarios que, según él, “se marean con las luces de Buenos Aires” y olvidan los intereses provinciales. “Nos vendieron federalismo, pero ejercen centralismo. Tucumán necesita representantes con voz propia, no empleados del poder central. Son cómplices de un sistema que nos ignora. Tucumán está mudo en el Congreso. Y eso lo vamos a cambiar”, aseguró.
Con críticas al Gobierno, Roberto Sánchez advirtió que la situación económica es “muy muy delicada”
El diputado nacional Roberto Sánchez realizó un duro diagnóstico sobre la situación económica del país y apuntó contra la gestión del Ejecutivo. Describió el panorama como “muy muy delicado” y cuestionó que las medidas oficiales estén enfocadas únicamente en lo financiero. “El gobierno está actuando en la parte financiera, pero no en la economía real. Hace seis meses que está frenada, y en algunos aspectos retrocede”, advirtió. Entre sus críticas más duras, se refirió a la reciente corrida bancaria que obligó al Gobierno a utilizar dólares del sector agropecuario, junto a la decisión de reducir las retenciones a cero durante tres días. Para el legislador, esa medida no favoreció al campo, sino a “cinco o seis exportadores pícaros, muchos de ellos ni siquiera argentinos, que se llenaron de plata”. Respecto de su tarea parlamentaria, Sánchez recordó que su bloque acompañó las primeras iniciativas del presidente Javier Milei. “Apoyamos las primeras medidas para darle gobernabilidad, pese a provenir de un escenario heredado con una macroeconomía desordenada”, dijo, y subrayó que su espacio no actúa desde una postura de confrontación permanente: “No somos una oposición destructiva, votamos lo que creemos que beneficia a Tucumán”.
Jaldo encabezó un acto con trabajadores de UPCN en El Cadillal
El candidato a diputado nacional en primer término por el Frente Tucumán Primero, Osvaldo Jaldo, participó de un encuentro en el Club de la Unión del Personal Civil de la Nación (UPCN) en El Cadillal. Durante su discurso, el gobernador agradeció el acompañamiento sindical: “Muy contento por venir a este hermoso predio de UPCN, que cada vez que venimos lo vemos mejor, con más comodidades para sus afiliados. Eso habla a las claras que quien conduce UPCN piensa en la familia”, expresó. Además, subrayó: “Hoy nos dieron un respaldo en lo político electoral. UPCN en su plenitud acompaña a este gran frente que hemos armado, el Frente Tucumán Primero”. Espeche, por su parte, destacó la trayectoria del gobernador: “Nos conocemos con el compañero que fue trabajador del Estado, Osvaldo Jaldo, a quien lo respetamos muchísimo todos los trabajadores del Estado y lo cuidamos”. En relación a la situación económica, advirtió: “Estamos mal. Tenemos un sueldo muy bajo… pero si todos nos escuchamos y ayudamos, los trabajadores vamos a salir adelante y cuidarlo a Tucumán y a Osvaldo Jaldo”.
Pelli acusó a Sánchez de ser “funcional al kirchnerismo” y aseguró que obtendrán dos bancas
El candidato a diputado nacional de La Libertad Avanza, Federico Pelli, expresó su optimismo de cara a las elecciones legislativas y aseguró que su espacio se encuentra en condiciones de obtener dos escaños en Tucumán. En una entrevista con el medio La Política en Vivo, el referente libertario sostuvo: “No tengo dudas de que Soledad (Molinuevo) va a entrar al Congreso, las encuestas nos acompañan y la gente lo siente así en la calle”. Pelli también destacó las condiciones de su compañera de lista: “Soledad va a ser una excelente diputada nacional; es una persona idónea, profesional, buena persona con convicciones y valores”, señaló, y agregó: “Todos somos gente que viene del sector privado, sufriendo las consecuencias de gobiernos anteriores que repercuten en la vida del ciudadano común”. En su análisis del escenario electoral, el candidato apuntó contra el actual diputado Roberto Sánchez. “Sánchez alcanzó su techo y se va a ir diluyendo”, afirmó, al tiempo que lo calificó como “funcional al kirchnerismo” por su acompañamiento a proyectos del bloque de Unión por la Patria y por su vínculo con el socialismo. El optimismo de Pelli se apoya en los resultados de la última medición de Meraki Consultora Política, que planteó un panorama inédito en la provincia. Según el sondeo, 42% de los tucumanos se identifican con La Libertad Avanza, mientras que el peronismo, en sus distintas vertientes, suma otro 42% (20% kirchnerismo y 22% peronismo no K). No obstante, en la intención de voto por espacio político, la encuesta refleja un empate técnico: LLA con 42% frente a 40% del Frente Tucumán Primero.
Arreguez pidió justicia por Morena, Brenda y Lara, y cuestionó a la dirigencia tucumana
La candidata a diputada nacional por el Partido de los Trabajadores Socialistas dentro del Frente de Izquierda, Alejandra Arreguez, participó durante el fin de semana de la jornada nacional convocada por el colectivo Ni Una Menos, que tuvo réplicas en distintas provincias del país. En plaza Independencia, la dirigente se sumó al pedido de justicia por Morena, Brenda y Lara, víctimas de un triple femicidio ocurrido en la provincia de Buenos Aires. La convocatoria reunió a cientos de manifestantes y contó con una radio abierta donde Arreguez tomó la palabra para cuestionar al poder político local. “Nos pusimos de pie y vamos a seguir presentes, como lo estuvimos para liberar a Belén, para impedir que obliguen a parir a Lucía, para meter tras las rejas a los encubridores del femicidio de Paulina Lebbos y acompañando a la familia de Paola Tacacho. Mientras Alperovich, Manzur y Jaldo no pararon de negarnos nuestros derechos”, expresó. La candidata enmarcó su intervención en una denuncia más amplia sobre la situación de violencia de género en la provincia y planteó que el régimen político tucumano mantiene deudas históricas en materia de derechos para las mujeres y disidencias.