“Tucumán está mudo en el Congreso”: Silvio Bellomio apuntó contra el oficialismo y la oposición

Pelli acusó a Sánchez de ser “funcional al kirchnerismo” y aseguró que obtendrán dos bancas

El candidato a diputado nacional de La Libertad Avanza, Federico Pelli, expresó su optimismo de cara a las elecciones legislativas y aseguró que su espacio se encuentra en condiciones de obtener dos escaños en Tucumán. En una entrevista con el medio La Política en Vivo, el referente libertario sostuvo: “No tengo dudas de que Soledad (Molinuevo) va a entrar al Congreso, las encuestas nos acompañan y la gente lo siente así en la calle”. Pelli también destacó las condiciones de su compañera de lista: “Soledad va a ser una excelente diputada nacional; es una persona idónea, profesional, buena persona con convicciones y valores”, señaló, y agregó: “Todos somos gente que viene del sector privado, sufriendo las consecuencias de gobiernos anteriores que repercuten en la vida del ciudadano común”. En su análisis del escenario electoral, el candidato apuntó contra el actual diputado Roberto Sánchez. “Sánchez alcanzó su techo y se va a ir diluyendo”, afirmó, al tiempo que lo calificó como “funcional al kirchnerismo” por su acompañamiento a proyectos del bloque de Unión por la Patria y por su vínculo con el socialismo. El optimismo de Pelli se apoya en los resultados de la última medición de Meraki Consultora Política, que planteó un panorama inédito en la provincia. Según el sondeo, 42% de los tucumanos se identifican con La Libertad Avanza, mientras que el peronismo, en sus distintas vertientes, suma otro 42% (20% kirchnerismo y 22% peronismo no K). No obstante, en la intención de voto por espacio político, la encuesta refleja un empate técnico: LLA con 42% frente a 40% del Frente Tucumán Primero.