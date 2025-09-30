Cartas de lectores: Félix Luna, centenario de su natalicio

Su tío, Pelagio Luna, había sido vicepresidente de Hipólito Irigoyen en su primera etapa. Sus amigos lo apodaban “Falucho”. Nació el 30 de septiembre de 1925. Fue historiador, escritor, músico, abogado, artista, periodista e intelectual argentino. Se llamaba Félix Luna. Hoy es considerado uno de los historiadores argentinos más importantes del siglo XX. Su familia era originaria de la provincia de La Rioja. Aunque Félix nació en Buenos Aires, en La Rioja su abuelo había sido fundador de La Unión Cívica Radical. Estaba casado con Felisa De La Fuente, también de la misma provincia, pariente del ex gobernador Héctor De La Fuente y del reconocido cardiólogo intervencionista Luis De La Fuente, quien asistió a Félix Luna como médico. Escribió numerosos libros de historia, destacándose entre ellos “Soy Roca” y “El 45”. Además, fue fundador y director de la revista “Todo es historia”, la cual dirigió desde sus inicios en 1967 hasta su fallecimiento en 2009. Le interesaba ampliamente la divulgación de la historia. Con el músico Ariel Ramírez dio rienda suelta a su creatividad y juntos compusieron temas como “Alfonsina y el mar”, “Juana Azurduy” y la “Cantata sudamericana”. El 5 de noviembre de 2009 falleció a los 84 años este emblemático pensador y escritor argentino, dejando una huella imborrable en la historiografía de nuestro país. Una larga enfermedad, por la cual estuvo hospitalizado varios meses, fue la que lo llevó a la inmortalidad. Fue uno de los historiadores de mayor reconocimiento en el continente. En el centenario de su natalicio, el Museo Sarmiento, en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires decidió homenajearlo durante todo el año con un ciclo de encuentros culturales. Esta es una extraordinaria iniciativa, ya que creo que es la mejor manera de recordarlo: realizando un análisis de sus obras. El 30 de septiembre, Félix Luna habría cumplido 100 años. Del libro “Fracturas y continuidades en la historia argentina”, extraigo estos párrafos de su autoría: “Es una hermosa tarea la del historiador. Influye en su comunidad contribuyendo a modelar la concepción de sus grandes procesos y sus personajes protagónicos. Suscita líneas de pensamiento sobre la actualidad a través del rescate y análisis del sustrato de hechos que constituyen su basamento. La historia es un excelente apoyo para participar mejor, optar mejor y elegir mejor en democracia.”