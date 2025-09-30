El buen ejemplo de la educación en Monteros

Y agregaron: “sabíamos que esa zona contaba con una rica historia, pero nos sorprendió la fuerte impronta que tiene la Escuela Normal a lo largo de todo el siglo XX en cada una de las generaciones, que fue una productora de maestros para toda la región, un aspecto que excedió lo meramente educativo para convertirse también en un centro de poetas y artistas de gran valor. Esta identidad se forjó íntimamente asociada al azúcar y a los ingenios, en especial a un actor fundamental de la región: los pequeños y medianos productores cañeros”. Añadieron que otro aspecto es que, “a la par de esa fuerte vocación educacional, protagonizó importantes luchas políticas y sociales y forjó grandes combatientes, desde trabajadores azucareros que en los años 60 llevaron adelante las luchas gremiales frente a las políticas de ajuste, los embates del cierre de los ingenios a partir de 1966 y la represión de las dictaduras militares”.