Efemérides del martes 30 de septiembre: ¿qué pasó un día como hoy?

Nacido en Mendoza el 17 de julio de 1932, recibió su apodo de parte de su familia para diferenciarlo de un tío tocayo, que sería su tutor luego de la muerte de sus padres a los 15 años. En 1950 se mudó a Buenos Aires y cuatro años más tarde publicó su primer trabajo en el semanario Esto es. Su primer libro, Mundo Quino, se publicó en 1963, un año antes de que saliera a la luz su personaje más recordado, Mafalda, quien nacería en las páginas de Primera Plana. Las tiras de esta joven reflexiva y escéptica y sus amigos se convirtieron en extremadamente populares, al punto de que ser la historieta más vendida de Latinoamérica. Además de este personaje, que dibujó hasta 1973, Quino publicó más de dos decenas de libros con viñetas y tiras donde cuestionaba diversos temas como el orden económico, la desigualdad social, el autoritarismo, la deshonestidad en el sistema político y la condición humana. Por su amplia labor y reconocida trayectoria recibió el Premio Príncipe de Asturias en 2014. Falleció a los 88 años un día como hoy, pero de 2020, en su provincia natal.