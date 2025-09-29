El confuso episodio de la detención de Terence Crawford en Omaha tras su consagración ante Canelo

Terence Crawford, flamante campeón indiscutido del peso supermediano tras destronar a Saúl “Canelo” Álvarez, vivió un insólito episodio en su ciudad natal de Omaha. Apenas unas horas después de ser homenajeado con un desfile por su histórica victoria, fue detenido por la policía local en un operativo que rápidamente se viralizó en redes sociales.
El hecho ocurrió en la intersección de North 12th y Capitol Avenue, cuando los agentes interceptaron el vehículo que conducía el púgil bajo la acusación de manejo imprudente. La tensión aumentó cuando los oficiales aseguraron haber visto un arma de fuego en el piso del lado del conductor, lo que motivó que ordenaran a los cuatro ocupantes del auto descender a punta de pistola.
Las imágenes del operativo, registradas por testigos, causaron gran conmoción. Uno de los videos más difundidos en redes llevaba la frase: “Así es ser negro en Estados Unidos”, desatando un debate sobre discriminación y racismo. Finalmente, se confirmó que el arma pertenecía a un integrante del equipo de seguridad de Crawford, estaba registrada de forma legal y no representaba un delito.
Las autoridades confirmaron que Crawford recibió una citación por conducción temeraria, sin cargos adicionales. El alcalde de Omaha, John Ewing, expresó haber dialogado con el boxeador, lo calificó como “un gran embajador de la ciudad y modelo a seguir” y ordenó una investigación interna al jefe de policía Todd Schmaderer para evaluar el accionar de los efectivos.
Actualmente, se analizan las grabaciones de las cámaras corporales de los oficiales, mientras el caso sigue bajo revisión. El episodio, ocurrido en un momento de celebración para Crawford, dejó expuesta una grieta social y política en torno a la actuación de las fuerzas de seguridad en Estados Unidos.