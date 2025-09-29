El confuso episodio de la detención de Terence Crawford en Omaha tras su consagración ante Canelo

El hecho ocurrió en la intersección de North 12th y Capitol Avenue, cuando los agentes interceptaron el vehículo que conducía el púgil bajo la acusación de manejo imprudente. La tensión aumentó cuando los oficiales aseguraron haber visto un arma de fuego en el piso del lado del conductor, lo que motivó que ordenaran a los cuatro ocupantes del auto descender a punta de pistola.