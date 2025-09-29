¿Cómo alimentarse en los días previos a los 21K de LA GACETA?: la guía de Agustina Landers para corredores de todas las distancias

Ahora bien, ¿cómo se traduce esto en la práctica? Landers, primero que nada, se encarga de derribar viejos mitos. Hace años se ponían de moda las estrategias extremas, dietas muy restrictivas, sobrecargas repentinas o cambios bruscos en la semana previa. Hoy se sabe que ese “cuidarse de más” puede salir caro. “Mucha gente, por la ansiedad de la carrera, empieza a comer menos o a cambiar hábitos y sin darse cuenta llega con déficit de energía. Eso es lo que hay que evitar”, advierte. Por eso insiste en mantener, desde el inicio de la semana, un aporte equilibrado de hidratos, proteínas y grasas en función de la actividad diaria de cada corredor. No hay fórmulas mágicas ni menús universales. Todo depende del cuerpo, los entrenamientos y la tolerancia personal.