La decisión que tomó Juan Román Riquelme sobre la continuidad de Miguel Ángel Russo al frente de Boca

Boca camina al límite

El Xeneize quedó sexto en la Zona A del Clausura, en la cuerda floja de la clasificación a octavos, y en la Tabla Anual se encuentra cuarto, lo que lo relega a puestos de Sudamericana. Con un calendario cargado que incluye partidos clave contra Newell’s, Barracas, Belgrano, Estudiantes y el Superclásico frente a River, el equipo necesita sumar. Russo, con el aval de Riquelme y del plantel liderado por Edinson Cavani y Leandro Paredes, decidirá si vuelve a dirigir o sigue delegando en su cuerpo técnico.