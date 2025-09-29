Jorge Reale llega a Tucumán para reunirse con socios de Boca y presentar su proyecto federal

Jorge Reale continúa con su recorrido por distintas provincias del país y este martes desembarcará en San Miguel de Tucumán para mantener un encuentro con los socios e hinchas de Boca. La reunión se llevará a cabo mañana a las 21 en Santiago del Estero 1257, en un espacio pensado para el intercambio de ideas y el diálogo abierto sobre el futuro de la institución.
“Quiero invitar a todos los socios de Salta y de Tucumán a participar de nuestras charlas abiertas, para acercarles nuestras propuestas, debatir ideas y sobre todo escucharnos. Orgulloso y contento de recorrer cada rincón de nuestro país donde hay un socio de Boca”, expresó Reale en la previa del evento.
Con un perfil que combina la gestión dirigencial con la política, Reale busca instalar una alternativa federal dentro de la vida institucional del club. Su nombre trascendió públicamente en el momento en que presentó la maqueta que proponía trasladar la cancha de Boca fuera de su ubicación actual en La Bombonera, un proyecto que generó debate y le dio visibilidad en el ámbito "Xeneize".
En la última elección no encontró el espacio para competir, pero en esta ocasión decidió reforzar su presencia en el interior del país con una serie de charlas que ya lo llevaron a distintos puntos de la Argentina. En cada parada, su objetivo es el mismo: escuchar de primera mano las inquietudes de los socios y presentar una propuesta que contemple las necesidades de los hinchas que viven lejos de Buenos Aires.
Respaldado por su experiencia en vínculos políticos y en el trabajo cercano con la dirigencia, Reale pretende consolidarse como una opción que amplíe la representatividad de Boca hacia un modelo más federal. Su visita a Tucumán se enmarca dentro de esta estrategia y promete ser un punto de encuentro para todos aquellos socios que quieran hacer oír su voz y participar en el debate sobre el futuro del club.