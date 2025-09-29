Secciones
DeportesSan Martín de Tucumán

San Martín clasificado, pero sin margen: el Reducido lo espera y el sábado sabrá si tiene ventaja deportiva

El “Santo” ya aseguró un lugar, aunque necesita vencer a San Miguel y esperar resultados para soñar con un inicio favorable.

EN ACCIÓN. Martín Pino necesita recuperar la cuota goleadora en la última fecha contra San Miguel. EN ACCIÓN. Martín Pino necesita recuperar la cuota goleadora en la última fecha contra San Miguel. Foto de Osvaldo Ripoll/LA GACETA.
Gonzalo Cabrera Terrazas
Por Gonzalo Cabrera Terrazas Hace 1 Hs
Esta nota pertenece al contenido premium y es exclusiva para suscriptores.
Temas Primera NacionalSan MartínMariano CampodónicoDarío Sand
Tamaño texto
Comentarios
Lo más popular
Sergio Mansilla: “El votante sabe que Jaldo no va a asumir como diputado”
1

Sergio Mansilla: “El votante sabe que Jaldo no va a asumir como diputado”

Amenazan nuevamente al gobernador y al Jefe de Policía: Se terminó la joda en Tucumán, vamos a fondo contra los delincuentes, dijo Jaldo
2

Amenazan nuevamente al gobernador y al Jefe de Policía: "Se terminó la joda en Tucumán, vamos a fondo contra los delincuentes", dijo Jaldo

El tiempo en Tucumán: anuncian un lunes soleado y cálido, antes del regreso de las lluvias
3

El tiempo en Tucumán: anuncian un lunes soleado y cálido, antes del regreso de las lluvias

Hoy, asueto administrativo: ¿cómo funcionarán los servicios en la Capital, en el Día de la Ciudad?
4

Hoy, asueto administrativo: ¿cómo funcionarán los servicios en la Capital, en el Día de la Ciudad?

Triple femicidio: el ministro de Seguridad bonaerense reveló cómo operaba la banda de “Pequeño J”
5

Triple femicidio: el ministro de Seguridad bonaerense reveló cómo operaba la banda de “Pequeño J”

Expectativas, dólares y respaldo externo: las claves que anestesiaron al mercado en plena campaña
6

Expectativas, dólares y respaldo externo: las claves que anestesiaron al mercado en plena campaña

Más Noticias
Se dio a conocer qué dijo Maximiliano Salas para ser expulsado en la derrota de River ante Riestra

Se dio a conocer qué dijo Maximiliano Salas para ser expulsado en la derrota de River ante Riestra

El sorprendente gesto de un ex arquero de San Martín de Tucumán con los hinchas de River en el show de Riestra en el Monumental

El sorprendente gesto de un ex arquero de San Martín de Tucumán con los hinchas de River en el show de Riestra en el Monumental

Amenazan nuevamente al gobernador y al Jefe de Policía: Se terminó la joda en Tucumán, vamos a fondo contra los delincuentes, dijo Jaldo

Amenazan nuevamente al gobernador y al Jefe de Policía: "Se terminó la joda en Tucumán, vamos a fondo contra los delincuentes", dijo Jaldo

Operativos, requisas y protestas: tensión en La Ciudadela durante la previa de San Martín-Quilmes

Operativos, requisas y protestas: tensión en La Ciudadela durante la previa de San Martín-Quilmes

Expectativas, dólares y respaldo externo: las claves que anestesiaron al mercado en plena campaña

Expectativas, dólares y respaldo externo: las claves que anestesiaron al mercado en plena campaña

Triple femicidio: el ministro de Seguridad bonaerense reveló cómo operaba la banda de “Pequeño J”

Triple femicidio: el ministro de Seguridad bonaerense reveló cómo operaba la banda de “Pequeño J”

El tiempo en Tucumán: anuncian un lunes soleado y cálido, antes del regreso de las lluvias

El tiempo en Tucumán: anuncian un lunes soleado y cálido, antes del regreso de las lluvias

Sergio Mansilla: “El votante sabe que Jaldo no va a asumir como diputado”

Sergio Mansilla: “El votante sabe que Jaldo no va a asumir como diputado”

Comentarios