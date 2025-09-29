Secciones
Este sábado, de regalo con LA GACETA: Lámina escolar por el Día del Respeto a la Diversidad Cultural

La lámina está pensada como un recurso didáctico y visual, ideal para que chicos, docentes y familias puedan trabajar juntos en torno a los valores de la inclusión, la identidad y la diversidad cultural.

Este sábado, de regalo con LA GACETA: Lámina escolar por el Día del Respeto a la Diversidad Cultural
Hace 1 Hs

Este sábado, LA GACETA presenta una nueva entrega de su colección de láminas escolares ilustradas. En esta ocasión, el tema es el Día del Respeto a la Diversidad Cultural, una fecha clave para reflexionar sobre nuestras raíces, el encuentro entre culturas y la importancia de construir una sociedad basada en el respeto mutuo.

La lámina, que se entrega gratis con el ejemplar del sábado, está pensada como un recurso didáctico y visual, ideal para que chicos, docentes y familias puedan trabajar juntos en torno a los valores de la inclusión, la identidad y la diversidad cultural.

Además de ser una herramienta útil para el aula, también invita a la conversación y al aprendizaje en el hogar. A través de ilustraciones y contenido claro, busca acercar a los más jóvenes al significado profundo de esta fecha, promoviendo el respeto por las distintas culturas que conforman nuestro país.

