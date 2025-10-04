Secciones
Desde thrillers hasta comedias: las series y peliculas que llegan en octubre a Prime Video

La plataforma acelera su calendario para cerrar el año con producciones que atraen tanto a espectadores masivos como a quienes buscan historias más exigentes.

Hace 2 Hs

El mes de octubre llega cargado de emociones en Prime Video, con una combinación de estrenos cinematográficos y series originales que prometen mantener al público al borde del asiento. 

Desde thrillers intensos hasta comedias románticas con giros inesperados, la plataforma acelera su calendario para cerrar el año con producciones que atraen tanto a espectadores masivos como a quienes buscan historias más exigentes.

Entre los lanzamientos más destacados se encuentran:

- Juego sucio (1 de octubre). Este thriller de acción, protagonizado por Mark Wahlberg y dirigido por Shane Black, narra un ambicioso golpe contra la mafia neoyorquina. Un ladrón experto y su equipo planean un atraco que se complica cuando se enfrentan a fuerzas criminales más poderosas de lo que imaginaban.

- Zoomers (3 de octubre). La serie sigue a Javi, un joven de 18 años que inicia su vida universitaria en un colegio de Salamanca. Allí deberá enfrentar los típicos retos de la generación centennial: construir amistades, vivir situaciones incómodas y explorar su identidad en un contexto de crisis globales.

- Se requiere mantenimiento (8 de octubre). En esta comedia romántica con tintes dramáticos, Charlie dirige un taller mecánico liderado por mujeres y ve amenazado su negocio cuando un competidor corporativo se instala cerca. Lo sorprendente: entabla una relación emocional con alguien en línea, sin saber que podría ser su rival.

- Lazarus (23 de octubre). Thriller psicológico que promete mantener la tensión. Un psicólogo forense regresa a su ciudad natal tras la muerte de su padre y comienza a desenterrar oscuros secretos del pasado, incluidos crímenes sin resolver.

- Hedda (29 de octubre). Esta reinterpretación contemporánea de la obra clásica de Henrik Ibsen presenta a Hedda, interpretada por Tessa Thompson, atrapada entre un amor pasado y una vida presente que la asfixia. Lo que parece una velada normal desencadena tensiones profundas, manipulaciones y pasiones ocultas.

TucumánBuenos AiresNueva YorkAmazon Prime Video
