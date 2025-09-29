Verónica “C-4” Ruiz, la boxeadora que convirtió la adversidad en gloria y sueña con ser campeona mundial
La tucumana conquistó los cinturones argentino y sudamericano en la categoría mínima, sumándose a la dinastía de los Ruiz. Madre de dos hijos y trabajadora, combina sacrificio, boxeo y familia mientras se ilusiona con una chance mundialista.
La tucumana Verónica “C-Cuatra” Ruiz muestra con orgullo los cinturones argentino y sudamericano que la consagraron campeona. LA GACETA / OSVALDO RIPOLL
