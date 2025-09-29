El sorprendente gesto de un ex arquero de San Martín de Tucumán con los hinchas de River en el show de Riestra en el Monumental

El domingo en el Monumental Ignacio Arce decidió ser protagonista. El ex arquero de San Martín de Tucumán, hoy dueño del arco de Deportivo Riestra, combinó carisma y solvencia para transformarse en el héroe del histórico triunfo 2-1 sobre River.
Antes de que la pelota empezara a rodar, sorprendió a todos en Núñez con una acción poco habitual: repartió alfajores en la tribuna, un gesto que mezcló su costado emprendedor con la promoción del nuevo sponsor del club, Marley. Los más chicos se llevaron sonrisas y un dulce recuerdo antes de que el arquero se pusiera los guantes.
Una vez dentro del campo, Arce fue seguro y audaz. En plena jugada se animó a hacer jueguitos y hasta bajar la pelota de pecho dentro del área, desatando silbidos en las gradas. “Me nace y, en ese momento, me relajo. Después, sin faltar el respeto, es mi momento”, explicó a los medios tras el encuentro.
El show no le restó seriedad y respondió con atajadas decisivas para sostener la ventaja. Se lució ante Miguel Borja en el primer tiempo y, en el complemento, volvió a aparecer para frenar intentos de Ignacio Fernández y Juan Fernando Quintero, impidiendo el empate. Con su personalidad y reflejos, aseguró un triunfo que deja al “Malevo” como puntero del Grupo B del Clausura y lo mantiene en su sueño de playoffs.
En 2019, Arce ya había hecho historia en el fútbol tucumano al convertirse en el primer arquero de San Martín en marcar un gol de jugada. Hoy, con Riestra, reafirma su estilo arriesgado y su capacidad para ganarse el cariño (y los silbidos) de las tribunas.