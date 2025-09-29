El sorprendente gesto de un ex arquero de San Martín de Tucumán con los hinchas de River en el show de Riestra en el Monumental

El show no le restó seriedad y respondió con atajadas decisivas para sostener la ventaja. Se lució ante Miguel Borja en el primer tiempo y, en el complemento, volvió a aparecer para frenar intentos de Ignacio Fernández y Juan Fernando Quintero, impidiendo el empate. Con su personalidad y reflejos, aseguró un triunfo que deja al “Malevo” como puntero del Grupo B del Clausura y lo mantiene en su sueño de playoffs.