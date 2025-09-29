Secciones
Carlos Alcaraz alcanzó su 10ª final de la temporada y buscará el título en Tokio

El número uno del mundo superó en semifinales al noruego Casper Ruud por 3-6, 6-3 y 6-4 y se medirá en la final del ATP 500 de Tokio con el estadounidense Taylor Fritz. Con esta clasificación, el murciano suma su décima final en 2025, un registro que no se lograba desde Nadal en 2017.

Carlos Alcaraz igualó el récord de Nadal con 10 finales en una misma temporada.
Hace 2 Hs

Carlos Alcaraz, N.1 mundial, se clasificó para la final del torneo ATP 500 de Tokio tras vencer al noruego Casper Ruud (N.12) por 3-6, 6-3 y 6-4 y disputará el título el martes contra el estadounidense Taylor Fritz (N.5). 

Gracias a esta victoria, Alcaraz jugará su 10ª final en 2025. Ningún tenista había logrado disputar diez finales en una misma temporada desde Rafael Nadal en 2017.

"Seguir sus pasos al lograr 10 finales en una temporada es algo grande", señaló Alcaraz tras firmar su 66ª victoria del curso, su récord.

"Ojalá que esto no termine aquí, todavía quedan torneos por delante y espero llegar a las finales también. Estoy realmente feliz con mi nivel", añadió.

De las nueve finales disputadas hasta el momento, sólo perdió dos (Wimbledon y Barcelona), ganando las de Roland Garros, US Open, Róterdam, Montecarlo, Roma, Queen's y Cincinnati.

Contra un combativo Ruud, el murciano de 22 años tuvo que emplearse a fondo para remontar un partido que se le complicó al perder el primer set luego de desperdiciar las cuatro pelotas de break que tuvo.

Al noruego le bastó con una para romper el servicio de su rival en el octavo juego y apuntarse el primer set.

Alcaraz igualó la contienda gracias a un gran servicio en el segundo set (9 aces) y en el decisivo jugó mejor en los momentos clave que acabaron decidiendo el partido.

En el cuarto juego salvó dos bolas de break e inmediatamente después quebró a Ruud, que ya no pudo remontar.

Alcaraz tampoco pareció sufrir por su tobillo izquierdo, que se lastimó en su estreno en Tokio ante el argentino Sebastián Báez

"Emocionalmente fue muy duro lidiar con todo esto hoy. Estoy feliz por haber sido capaz de remontar y finalizar con un gran nivel", añadió el español.

Su rival en la final será Fritz, quien antes había derrotado a su compatriota Jenson Brooksby (N.86) por 6-4 y 6-3.

Ambos tenistas se han enfrentado ya en cuatro ocasiones, con ventaja para el español (tres victorias), aunque fue el norteamericano el que se impuso en su último duelo, el pasado 20 de septiembre en la Laver Cup (6-3 y 6-2). 

