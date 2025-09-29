Secciones
Jannik Sinner mantiene vivo el sueño del N°1 tras una remontada épica y se clasificó a semifinales del Abierto de China

El italiano venció al húngaro Fabian Marozsán en dos sets y enfrentará a Alex De Miñaur en busca de la final del ATP 500 de Pekín, donde fue campeón en 2023 y finalista en 2024.

UNA SEMI MÁS. Jannik Sinner cerró el partido con una remontada en el segundo set y ya piensa en su duelo ante De Miñaur en el ATP 500 de Pekín.
Hace 2 Hs

Jannik Sinner sigue avanzando firme en la gira asiática. Este lunes, el italiano de 24 años venció al húngaro Fabian Marozsán (57° del ranking ATP) por 6-1 y 7-5 en apenas una hora y 20 minutos y se clasificó para las semifinales del ATP 500 de Pekín. Allí se medirá con el australiano Alex De Miñaur (8°), que venía imponiéndose 4-1 cuando el checo Jakub Mensik se retiró por lesión.

Sinner dominó con claridad el primer set, en el que quebró tres veces seguidas el servicio de Marozsán para cerrarlo 6-1 sin conceder chances de “break”. Sin embargo, en la segunda manga el húngaro elevó su nivel y llegó a servir con 5-4 para forzar un tercero. Fue entonces cuando apareció la versión más sólida del italiano: ganó 12 de los últimos 13 puntos, recuperó el quiebre y selló el triunfo en su primera bola de partido.

Con esta victoria, Sinner sumó su 40° triunfo de la temporada y mantiene su impecable registro en Pekín, donde fue campeón en 2023 y finalista en 2024. En semifinales tendrá un cruce especial ante De Miñaur, a quien domina 10-0 en el historial, con nueve de esos triunfos sobre superficie dura. El italiano, además, sigue en carrera por el N°1 del ranking de fin de año, que hoy ostenta Carlos Alcaraz, quien se clasificó a la final del ATP 500 japonés.

