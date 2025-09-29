Jannik Sinner mantiene vivo el sueño del N°1 tras una remontada épica y se clasificó a semifinales del Abierto de China

Con esta victoria, Sinner sumó su 40° triunfo de la temporada y mantiene su impecable registro en Pekín, donde fue campeón en 2023 y finalista en 2024. En semifinales tendrá un cruce especial ante De Miñaur, a quien domina 10-0 en el historial, con nueve de esos triunfos sobre superficie dura. El italiano, además, sigue en carrera por el N°1 del ranking de fin de año, que hoy ostenta Carlos Alcaraz, quien se clasificó a la final del ATP 500 japonés.