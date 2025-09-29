Tucumán: se encuentra habilitada la gestión digital de actas en el Registro Civil

El lanzamiento del servicio se realizó el viernes pasado en la sede del Registro Civil de calle Catamarca al 400, donde funciona el archivo y el área de digitalización. El acto fue encabezado por el ministro de Gobierno y Justicia, Regino Amado, y contó con la presencia de Bidegorry; el secretario de Gobierno y Relaciones Institucionales, Raúl Albarracín; el presidente del Ipacym, Regino Racedo; el secretario de Acciones Políticas, Daniel García; el director de Informática del Ministerio de Economía, Pablo Balceda, y personal de la Secretaría de Derechos Humanos, a cargo de Mario Racedo.