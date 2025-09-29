Tucumán: se encuentra habilitada la gestión digital de actas en el Registro Civil

Desde este lunes, los tucumanos pueden gestionar en forma digital actas de nacimiento, matrimonio, unión convivencial y defunción a través del sitio oficial del Registro Civil. Carolina Bidegorry, directora de la entidad, precisó que ya se digitalizaron cinco millones de actas y se indexaron 18 millones de datos personales, lo que permitirá que cada pedido llegue de manera precisa a su destinatario.
El sistema ofrece la posibilidad de completar un formulario en línea, abonar con medios de pago digitales y recibir el documento por correo electrónico en un plazo máximo de 72 horas. Cada acta llevará firma digital y código QR, garantizando su validez tanto en formato digital como impreso.
El lanzamiento del servicio se realizó el viernes pasado en la sede del Registro Civil de calle Catamarca al 400, donde funciona el archivo y el área de digitalización. El acto fue encabezado por el ministro de Gobierno y Justicia, Regino Amado, y contó con la presencia de Bidegorry; el secretario de Gobierno y Relaciones Institucionales, Raúl Albarracín; el presidente del Ipacym, Regino Racedo; el secretario de Acciones Políticas, Daniel García; el director de Informática del Ministerio de Economía, Pablo Balceda, y personal de la Secretaría de Derechos Humanos, a cargo de Mario Racedo.
Amado destacó que con esta herramienta los ciudadanos ya no tendrán que trasladarse de una oficina a otra. “En los lugares donde ya están digitalizadas las actas, el trámite se resolverá en línea. Esto ahorra tiempo y facilita la vida de los tucumanos”, afirmó. También valoró el “trabajo arduo” de los equipos técnicos y recordó que la iniciativa responde a un decreto del gobernador Osvaldo Jaldo, en el marco de la modernización del Estado.
Bidegorry explicó que estarán disponibles de inmediato las actas desde 1968 en adelante. Las comprendidas entre 1950 y 1967 podrán digitalizarse a demanda, mientras que las anteriores seguirán en formato papel. Recalcó además que la versión digital posee plena validez legal, incluso en trámites sensibles como el ingreso de menores al exterior.
“Han sido muchos años de trabajo, pero se logró porque el gobernador Jaldo tuvo la decisión política”, subrayó.
Modernización del Estado
Por su parte, Albarracín remarcó que la digitalización se enmarca en una estrategia más amplia de eficiencia y cercanía con los ciudadanos. “Es una decisión política que demuestra cómo el Estado puede ser moderno, ahorrar tiempo y dinero, y estar al servicio de la gente”, sostuvo.
El director de Informática del Ministerio de Economía, Pablo Balceda, agregó que este avance es parte de un proceso de despapelización que se impulsa en distintas áreas del Estado provincial. “El Registro Civil era clave. Hoy vemos los frutos y ya podemos pensar en llevar esta experiencia a otras dependencias”, indicó.
Si bien el sistema no reemplazará por completo la modalidad en papel, permitirá complementar y agilizar los trámites. De esta manera, Tucumán se ubica a la vanguardia en administración pública, eliminando colas y traslados innecesarios, y poniendo en valor lo que Albarracín definió como “un recurso que vale oro: el tiempo de la gente”.