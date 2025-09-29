Secciones
SociedadSalud

Estas especias en tu café ayudan a proteger el cerebro y estimular la memoria

Descubrí cómo potenciar los beneficios de tu café matutino con estos ingredientes que promueven la salud cerebral y la función cognitiva a largo plazo.

El café combinado con algunas especias puede potenciar la salud cognitiva a largo plazo El café combinado con algunas especias puede potenciar la salud cognitiva a largo plazo Cafés Moreno
Hace 1 Hs

Tomar una taza de café es un ritual diario para muchas personas, pero lo que pocos saben es que esta popular bebida puede ser aún más beneficiosa para el cerebro si se le añaden ciertos ingredientes.

El doctor Brandon Crawford, neurólogo estadounidense, ha revelado cinco especias que pueden transformar el café en un verdadero elixir para la memoria y la salud mental. Contienen antioxidantes, antiinflamatorios y otros compuestos que ayudan a mantener el cerebro sano y prevenir enfermedades neurodegenerativas.

Crawford, en declaraciones al portal web She Finds, explicó que especias como la canela, el jengibre, la cúrcuma, la nuez moscada y la pimienta negra no solo mejoran el sabor del café, sino que también ofrecen una serie de beneficios neuroprotectores.

Qué especias agregarle al café para  cuidar el cerebro y potenciar la memoria

Canela: escudo contra el estrés oxidativo

Según el experto, la canela destaca por sus altos niveles de antioxidantes, lo que la convierte en un escudo contra el estrés oxidativo, un factor de riesgo clave para el desarrollo de trastornos como el Alzheimer. Además, regula los niveles de azúcar en sangre, esencial para una función cognitiva óptima.

Jengibre y cúrcuma: un dúo poderoso

El jengibre, por su parte, ayuda a equilibrar los neurotransmisores en el cerebro, mejorando la concentración y la agilidad mental. Su acción antiinflamatoria y antioxidante reduce el daño cerebral y el estrés oxidativo.  

La cúrcuma, especialmente su componente activo llamado curcumina, es otra aliada de la salud cerebral. Según Crawford, esta especia aumenta los niveles de BDNF, una hormona que promueve el crecimiento de nuevas neuronas y combate procesos degenerativos en el cerebro. Además, su potente acción antiinflamatoria y antioxidante protege la memoria y la función cognitiva.  

Nuez moscada y pimienta negra: el toque final

La nuez moscada, además de aportar un sabor cálido y aromático, tiene propiedades neuroprotectoras que mejoran la memoria y previenen la degeneración neuronal. También se asocia con un estado de ánimo positivo.

Por último, aunque parezca sorprendente, la pimienta negra es una excelente adición al café. Mejora la absorción de la curcumina presente en la cúrcuma, potenciando sus efectos beneficiosos para el cerebro. Además, favorece la digestión y la asimilación de nutrientes.

Tamaño texto
Comentarios
Lo más popular
Sergio Mansilla: “El votante sabe que Jaldo no va a asumir como diputado”
1

Sergio Mansilla: “El votante sabe que Jaldo no va a asumir como diputado”

Hoy, asueto administrativo: ¿cómo funcionarán los servicios en la Capital, en el Día de la Ciudad?
2

Hoy, asueto administrativo: ¿cómo funcionarán los servicios en la Capital, en el Día de la Ciudad?

El tiempo en Tucumán: anuncian un lunes soleado y cálido, antes del regreso de las lluvias
3

El tiempo en Tucumán: anuncian un lunes soleado y cálido, antes del regreso de las lluvias

Un fallo en Tucumán obliga al Banco Nación a remplazar el ajuste UVA
4

Un fallo en Tucumán obliga al Banco Nación a remplazar el ajuste UVA

Natalio Botana disertará este martes en Tucumán
5

Natalio Botana disertará este martes en Tucumán

Confirmaron las condenas contra los policías que se alzaron en armas durante la sedición de 2013
6

Confirmaron las condenas contra los policías que se alzaron en armas durante la sedición de 2013

Más Noticias
Día del Empleado de Comercio 2025: cómo será la atención durante el lunes

Día del Empleado de Comercio 2025: cómo será la atención durante el lunes

Cómo quedarse dormido en tan solo 10 segundos con un impensado método militar

Cómo quedarse dormido en tan solo 10 segundos con un impensado método militar

¿Tenés uno de estos apellidos italianos? Podrías ser descendiente de la realeza

¿Tenés uno de estos apellidos italianos? Podrías ser descendiente de la realeza

Este es “Pequeño J”, el líder narco acusado de planificar el triple femicidio de Florencio Varela

Este es “Pequeño J”, el líder narco acusado de planificar el triple femicidio de Florencio Varela

Evalúan volver a operar a Thiago Medina: para qué sirve una traqueotomía

Evalúan volver a operar a Thiago Medina: para qué sirve una traqueotomía

Medio país está en alerta meteorológica por vientos fuertes: las zonas afectadas

Medio país está en alerta meteorológica por vientos fuertes: las zonas afectadas

Esta es la poderosa oración a la Virgen del Rosario de San Nicolás para momentos difíciles

Esta es la poderosa oración a la Virgen del Rosario de San Nicolás para momentos difíciles

Así es Chan Bachi, el nuevo robot de la Municipalidad para vigilancia y educación ambiental

Así es "Chan Bachi", el nuevo robot de la Municipalidad para vigilancia y educación ambiental

Comentarios