El truco casero más efectivo para ahuyentar mosquitos y dormir tranquilo

Llega la noche, te pones cómodo para dormir, apagas la luz y te preparas para descansar, pero de repente sientes que unos mosquitos invaden tu habitación. La situación es molesta y puede arruinar tu descanso. Puedes elegir entre intentar dormir mal y despertar irritado, o levantarte y luchar contra estos insectos que parecen no darte tregua. Pero, antes de enfrentarte a esta batalla nocturna, hay un truco casero que podría salvarte y garantizarte una noche tranquila.