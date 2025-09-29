Se viene la primera edición de "Disonante", un festival de arte y cultura por la salud mental

CEA es una agrupación de activistas del campo psi que milita construyendo e intercambiando saberes, y diseñando acciones en torno a la salud mental, en la provincia de Tucumán, desde el año 2020 hasta la fecha. "Entendiendo que la salud mental es un asunto de todos es que nos urge seguir pensando y hablando en espacios de encuentro con otros. Es por eso, que en esta oportunidad queremos celebrar el Día Mundial de la Salud Mental en nuestra provincia, abriendo paso al intercambio con la cultura, las artes, y otras disciplinas afines al quehacer de y con la salud", dijeron los profesionales organizadores del evento que se realizará el mismo 10 de octubre en las instalaciones del Museo Nicolás Avellaneda (Congreso 56).