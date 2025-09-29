Se viene la primera edición de "Disonante", un festival de arte y cultura por la salud mental

Desde el año 1992 cada 10 de octubre se celebra el Día Mundial de la Salud Mental, fecha proclamada por la Federación Mundial para la Salud Mental, con el apoyo de la OMS. Hoy en Tucumán, y en vísperas de esa fecha, el CEA (Centro de Estudios y Acciones en Salud Mental y Derechos Humanos) está preparando la primera edición de festival artístico por la salud mental llamado "Disonante", abierto a todo público.
CEA es una agrupación de activistas del campo psi que milita construyendo e intercambiando saberes, y diseñando acciones en torno a la salud mental, en la provincia de Tucumán, desde el año 2020 hasta la fecha. "Entendiendo que la salud mental es un asunto de todos es que nos urge seguir pensando y hablando en espacios de encuentro con otros. Es por eso, que en esta oportunidad queremos celebrar el Día Mundial de la Salud Mental en nuestra provincia, abriendo paso al intercambio con la cultura, las artes, y otras disciplinas afines al quehacer de y con la salud", dijeron los profesionales organizadores del evento que se realizará el mismo 10 de octubre en las instalaciones del Museo Nicolás Avellaneda (Congreso 56).
Disonante dará inicio a las 16hs extendiéndose hasta las 22hs. "Nos encontraremos con radio abierta, debates con compañeros del campo de la salud, feria editorial, poesía, danza, música, collage, café y algunas comidas para compartir", anticiparon y dejaron abierta la invitación a todos aquellos tucumanos y tucumanas que buscan interesarse por la salud mental como un tema clave que no puede volver a ser tabú.