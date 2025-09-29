Secciones
Suscribite
Ingresar
Deportes
San Martín de Tucumán
Operativos, requisas y protestas: tensión en La Ciudadela durante la previa de San Martín-Quilmes
La previa quedó marcada por la búsqueda de prófugos del clan Ale y el final por los cánticos contra el plantel y la dirigencia.
Compartir
Whatsapp
Facebook
X
Copiar dirección URL
OPERATIVO. Fachada del galpón donde se realizó la requisa a los hinchas. Foto de Osvaldo Ripoll/LA GACETA.
Hace 1 Hs
Esta nota pertenece al contenido premium y es exclusiva para suscriptores.
Temas
Primera Nacional
San Martín
Ricardo Fanlo
OSVALDO RIPOLL
Facundo Ale
Miguel Carabajal
Tamaño texto
Comentarios
Lo más popular
Sergio Mansilla: “El votante sabe que Jaldo no va a asumir como diputado”
Hoy, asueto administrativo: ¿cómo funcionarán los servicios en la Capital, en el Día de la Ciudad?
El tiempo en Tucumán: anuncian un lunes soleado y cálido, antes del regreso de las lluvias
Un fallo en Tucumán obliga al Banco Nación a remplazar el ajuste UVA
Natalio Botana disertará este martes en Tucumán
Confirmaron las condenas contra los policías que se alzaron en armas durante la sedición de 2013
Más Noticias
Natalio Botana disertará este martes en Tucumán
El tiempo en Tucumán: anuncian un lunes soleado y cálido, antes del regreso de las lluvias
Sergio Mansilla: “El votante sabe que Jaldo no va a asumir como diputado”
El nuevo Código Urbano de Yerba Buena será tratado mañana en el Concejo
Hoy, asueto administrativo: ¿cómo funcionarán los servicios en la Capital, en el Día de la Ciudad?
Confirmaron las condenas contra los policías que se alzaron en armas durante la sedición de 2013
Un fallo en Tucumán obliga al Banco Nación a remplazar el ajuste UVA
Triple femicidio: las claves del caso que sacude al país
Comentarios
Navegá sin límites por $34 por día
Suscribite
Secciones
Portada
Último momento
Notas exclusivas
Política
Seguridad
Economía
Mundo
Sociedad
Deportes
Opinión
Cultura
Espectáculos
LG Play
LG Literaria
Fotografía
Servicios y empresas
INTERNACIONAL
España
Chile
Sitios LA GACETA
Club La Gaceta
Clasificados
Fúnebres
Institucional
Marketing y publicidad
Contacto
Portada
Juguemos
Numeros de oro
Newsletter
Edición impresa
Club La Gaceta
Ver Más