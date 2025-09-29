Hoy, asueto administrativo: ¿cómo funcionarán los servicios en la Capital, en el Día de la Ciudad?

En conmemoración del 340º aniversario del traslado de San Miguel de Tucumán desde Ibatín a su actual emplazamiento, se celebra el Día de la Ciudad. Es por eso la que la municipalidad adelantó los festejos y durante la jornada de hoy habrá asueto administrativo para el personal de la Municipalidad. Los servicios en la capital se brindarán de la siguiente manera:
- Escuelas municipales: no se dictarán clases en las escuelas Gabriela Mistral y Alfonsina Storni ni en los jardines de infantes Querubines, Semillita, Ardillitas y Espiguitas.
- Asistencia Pública (en Chacabuco 239): no habrá atención en consultorios y se atenderán emergencias en la guardia médica, de enfermería, odontología, que funciona las 24 horas, durante todos los días.
- Ómnibus: los colectivos urbanos circularán con su frecuencia habitual.
- Recolección de residuos: se cumplirá con normalidad.
- Cementerios Municipal: abrirán en su horario usual los cementerios del Norte (Juan B. Justo y México), del Oeste (Asunción 150) y Jardín (Eduardo Wilde al 300), de 8 a 12 h y 15 a 18 h.
-Mercado Municipal Dorrego (avenida Roca y Marina Alfaro): abrirá sus puertas con normalidad.
- Dirección de Respuesta Rápida (San Lorenzo 1270): no habrá atención presencial, al igual que en otras oficinas administrativas de la comuna capitalina.