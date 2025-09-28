Tucumán: importante incendio de caña y pastizales avanzó sobre propiedades y generó alarma en Los Vallistos

Un incendio de caña hueca y pastizales desató preocupación este domingo en Tucumán, en la zona de Los Vallistos, en inmediaciones de la ruta nacional 9. Las llamas comenzaron en un basural y se propagaron con rapidez, generando alarma entre los vecinos y empresas de la zona.
El fuego se acercó a empresas privadas
Las llamas avanzaron hasta las cercanías de una firma dedicada a la maquinaria vial, lo que generó gran riesgo de que el siniestro alcanzara sus instalaciones. Incluso, el fuego llegó a ingresar a otra empresa vinculada a la fabricación de materiales de construcción, aunque los equipos de emergencia trabajan para contener los daños.
Intervención de Defensa Civil y el MPF
Dotaciones de Defensa Civil y peritos ambientales del Equipo Científico de Investigaciones Fiscales (ECIF) del Ministerio Fiscal actuaron de inmediato para sofocar el fuego y evitar que se expanda hacia otras propiedades.
Los especialistas realizaron las pericias de rigor, que serán enviadas a la Unidad Fiscal Especializada en Delitos Complejos I, a cargo de la fiscal Mariana Rivadeneira, con el objetivo de determinar las causas del incendio y establecer posibles responsabilidades.
Recordatorio sobre la quema ilegal de cañaverales
Desde el Ministerio Público Fiscal recordaron que la quema de cañaverales y pastizales constituye un delito penal, ya que atenta contra el medio ambiente, la salud pública y la seguridad de la población.
Asimismo, se instó a la comunidad a denunciar este tipo de prácticas ilícitas de manera anónima a través de la línea telefónica 381 319 5131.