Tucumán: importante incendio de caña y pastizales avanzó sobre propiedades y generó alarma en Los Vallistos

El fuego se acercó a empresas privadas

Las llamas avanzaron hasta las cercanías de una firma dedicada a la maquinaria vial, lo que generó gran riesgo de que el siniestro alcanzara sus instalaciones. Incluso, el fuego llegó a ingresar a otra empresa vinculada a la fabricación de materiales de construcción, aunque los equipos de emergencia trabajan para contener los daños.