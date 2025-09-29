Natalio Botana disertará este martes en Tucumán

En el epílogo de “La experiencia democrática” analiza qué está sucediendo con los regímenes políticos , que “se estiran hacia los extremos” en un mundo que se va modificando. “¿Qué ocurrió para que aquel núcleo de derechos, que... irradió desde las Naciones Unidas con la Declaración Universal de Derechos Humanos, sufra ahora las penurias que derivan de un debate hostil?”, se pregunta. Añade que “los análisis al calor de este proceso distinguieron varias olas de democratización entre las cuales figura, desde luego, la que despertó hace cuarenta años con sus luces y sus sombras: la nuestra. Pero lo que no se advirtió del todo, por no atender a ciertas tradiciones que como los subterráneos estaban prontas a volver a la superficie, fue la dialéctica entre acción y reacción instalada en el seno mismo de la cultura occidental”. Y concluye que hay un escenario perturbador marcado por “el regreso militante de tradiciones reaccionarias equipadas con el aparato provisto por la mutación científico-tecnológica”.