Cartas de lectores: nosotros
Hace 6 Hs

Los argentinos estamos encerrados en una calesita sin fin. Damos vueltas y vueltas sobre las mismas medidas que se implementan año tras año y cuyos resultados son siempre nulos. Se priorizan los asuntos financieros y bailamos al ritmo de los especuladores que manejan el valor de nuestra moneda, nuestro “riesgo país”  y las medidas inútiles que se toman siempre. Las últimas veces que en  Argentina se habló y priorizó el tema de la industrialización fue durante los gobiernos de Perón, Frondizi e Illia. Con el advenimiento del “liberalismo especulativo” se impuso la ley del casino pasando el desarrollo productivo a un segundo plano. Hubo intereses muy fuertes en frenar nuestro desarrollo industrial. YPF y sus crisis marcan el ritmo de esas idas y vueltas que comenzaron con la última dictadura militar y continuaron con los gobiernos del presidente Alfonsín y De La Rúa. El sistema democrático fue incapaz de generar bienestar y riqueza y creó una oligarquía de delincuentes encaramados al poder, con la tranquilidad de que nunca más habría un gobierno militar. Se impuso entonces una caterva de atorrantes dedicados a asaltar las arcas del Estado y empobrecer a los argentinos. Se robaron más de un PBI. Hoy seguimos beneficiando a los especuladores o timberos que aprovechan cualquier situación para “facturarle”  al país y enviar el dinero a paraísos fiscales. La crisis actual es un ejemplo de ello y también la falta de opciones serias para gobernar Argentina. Hemos elegido a un teórico y su hermana pastelera para gobernar un país devastado por el cáncer de la especulación y la corrupción. Está en nosotros buscar otra alternativa que no implique cometer siempre los mismos errores. Un cambio de paradigmas que fomente en nuestro país, la inversión productiva, el desarrollo económico y cultural, la producción industrial, la ciencia y la técnica y el bienestar general. En los países que han logrado cierto grado de desarrollo, la gente no está todo el día pensando en el dólar o la tasa de interés.

Esteban Tortarolo                                                  

etortarolo@gmail.com

