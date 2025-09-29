Secciones
Cartas de lectores: falta de agua en Horco Molle
Hace 6 Hs

La situación por la que pasamos los vecinos del Barrio Horco Molle, Yerba Buena con los cortes de agua es indignante.  La incompetencia crónica de la SAT resulta exasperante, meses tras meses nos cortan el agua por muchas horas y en las últimas semanas todo el día hasta altas horas de la noche y en algunos sectores ni siquiera de noche se alcanzan presiones para llenar los tanques. Peor aún, los fines de semana, feriados o fines de semana largos, estamos a merced de anónimos que manipulan las llaves de paso. Las razones o excusas que se dan son siempre las mismas desde hace años, los vecinos estamos hartos de quejarnos inútilmente. Incluso se desactivó el número de reclamos de la SAT por whatsapp donde al menos quedaban constancias de los mismos. Pero las boletas de pago llegan igual, como si estuviéramos consumiendo normalmente cuando la mayor parte del día (y de todos los días) no tenemos servicio. Alguna vez esta empresa va a resolver la provisión del agua en  forma justa en esta zona? Y pueden explicar los montos que cobran por lo que no se consume.

Mónica Herbst                                                                   

Barrio Horco Molle 

Mz B Casa 17 - Yerba Buena

