Secciones
OpiniónCartas de lectores

Cartas de lectores: debacle educativa
Hace 6 Hs

Recientemente nos enteramos, con bastante pesadumbre, que sólo 10 de cada 100 estudiantes argentinos terminan la secundaria en tiempo y forma, y que muchos de ellos ni siquiera interpretan o entienden lo que leen. Una verdadera tragedia. A eso se debe agregar que en nuestra provincia más del 50 por ciento pertenece a los estratos más bajos, lo que constituye una afrenta más ya que estos sectores deberían contar, al poseer menos recursos, con una educación más sólida y así estar preparados para emprender estudios superiores o para la búsqueda de un empleo u oficio dignos. Según especialistas, el crecimiento educativo es más importante que el crecimiento económico, ya que este dependerá necesariamente de aquel, por lo que urgentemente necesitamos resultados que mejoren la enseñanza, ya sea incentivando a maestros y profesores, como así también a los alumnos por medios de concursos, olimpiadas, competencias, etc, y regalando a la vez libros, viajes, equipos informáticos, o lo que sea motivador para ellos. Basta ya de vanas declaraciones y búsqueda de culpables de un flagelo que lleva décadas y que no nos llevará a nada. En las décadas del 40 y 50 Argentina lideraba todos los índices educativos del continente llegando a obtener cinco premios Nobel en distintas disciplinas, por lo que resulta inconcebible que haya alumnos que no entiendan lo que leen. Es indispensable hacer hincapié en una educación excelsa para que el país cuente con bases educativas firmes. siendo imprescindible brindar un calificado nivel de instrucción y formación. Cansados de contemplar mediocres, salvo honrosas excepciones, que deciden sobre cuestiones que hacen al bien común, resulta imperioso, aun más, un cambio cultural, social, educativo, creativo, imaginativo e inclusivo en toda la sociedad, en especial en los que tienen poder de decisión. La educación, la educación y solo la educación es la única solución. Escribió Federico García Lorca: “ Y yo ataco a los que solamente hablan de reivindicaciones económicas sin nombrar también las reivindicaciones culturales, que es lo que los pueblos piden a gritos. Bien está que todos los hombres coman, pero también que todos los hombres sepan”.

Ramon Alfredo Maldones                     

ra_maldones@hotmail.com

Tamaño texto
Comentarios
Lo más popular
Santoral del 28 de septiembre: por qué es importante la figura de San Wenceslao, mártir y patrono de Bohemia
1

Santoral del 28 de septiembre: por qué es importante la figura de San Wenceslao, mártir y patrono de Bohemia

Cómo funciona la aplicación que ofrece empleos en EE.UU. para trabajadores latinoamericanos
2

Cómo funciona la aplicación que ofrece empleos en EE.UU. para trabajadores latinoamericanos

Llega el Festival Tormenta 2025 con tres días de charlas y talleres sobre arte digital y tecnología
3

Llega el Festival Tormenta 2025 con tres días de charlas y talleres sobre arte digital y tecnología

La Argentina se ubica entre los 20 países del mundo que más usan criptomonedas
4

La Argentina se ubica entre los 20 países del mundo que más usan criptomonedas

Cuáles son las carreras más y menos elegidas de la Universidad de Buenos Aires
5

Cuáles son las carreras más y menos elegidas de la Universidad de Buenos Aires

Qué frutas y verduras no deben guardarse en la heladera
6

Qué frutas y verduras no deben guardarse en la heladera

Más Noticias
La Argentina se ubica entre los 20 países del mundo que más usan criptomonedas

La Argentina se ubica entre los 20 países del mundo que más usan criptomonedas

Cuáles son las carreras más y menos elegidas de la Universidad de Buenos Aires

Cuáles son las carreras más y menos elegidas de la Universidad de Buenos Aires

Efemérides del lunes 29 de septiembre: ¿qué pasó un día como hoy?

Efemérides del lunes 29 de septiembre: ¿qué pasó un día como hoy?

Picaduras de alacrán: cómo identificarlas y qué medidas tomar en Tucumán

Picaduras de alacrán: cómo identificarlas y qué medidas tomar en Tucumán

Dormir con el celular en la mesa de luz: los riesgos para la salud y el sueño

Dormir con el celular en la mesa de luz: los riesgos para la salud y el sueño

Preocupación para los gamers: Steam dejará de ser compatible en una gran cantidad de computadoras en 2026

Preocupación para los gamers: Steam dejará de ser compatible en una gran cantidad de computadoras en 2026

Cinco ejercicios para endurecer el abdómen sin salir de casa

Cinco ejercicios para endurecer el abdómen sin salir de casa

Qué frutas y verduras no deben guardarse en la heladera

Qué frutas y verduras no deben guardarse en la heladera

Comentarios