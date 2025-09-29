Cartas de lectores: debacle educativa

Recientemente nos enteramos, con bastante pesadumbre, que sólo 10 de cada 100 estudiantes argentinos terminan la secundaria en tiempo y forma, y que muchos de ellos ni siquiera interpretan o entienden lo que leen. Una verdadera tragedia. A eso se debe agregar que en nuestra provincia más del 50 por ciento pertenece a los estratos más bajos, lo que constituye una afrenta más ya que estos sectores deberían contar, al poseer menos recursos, con una educación más sólida y así estar preparados para emprender estudios superiores o para la búsqueda de un empleo u oficio dignos. Según especialistas, el crecimiento educativo es más importante que el crecimiento económico, ya que este dependerá necesariamente de aquel, por lo que urgentemente necesitamos resultados que mejoren la enseñanza, ya sea incentivando a maestros y profesores, como así también a los alumnos por medios de concursos, olimpiadas, competencias, etc, y regalando a la vez libros, viajes, equipos informáticos, o lo que sea motivador para ellos. Basta ya de vanas declaraciones y búsqueda de culpables de un flagelo que lleva décadas y que no nos llevará a nada. En las décadas del 40 y 50 Argentina lideraba todos los índices educativos del continente llegando a obtener cinco premios Nobel en distintas disciplinas, por lo que resulta inconcebible que haya alumnos que no entiendan lo que leen. Es indispensable hacer hincapié en una educación excelsa para que el país cuente con bases educativas firmes. siendo imprescindible brindar un calificado nivel de instrucción y formación. Cansados de contemplar mediocres, salvo honrosas excepciones, que deciden sobre cuestiones que hacen al bien común, resulta imperioso, aun más, un cambio cultural, social, educativo, creativo, imaginativo e inclusivo en toda la sociedad, en especial en los que tienen poder de decisión. La educación, la educación y solo la educación es la única solución. Escribió Federico García Lorca: “ Y yo ataco a los que solamente hablan de reivindicaciones económicas sin nombrar también las reivindicaciones culturales, que es lo que los pueblos piden a gritos. Bien está que todos los hombres coman, pero también que todos los hombres sepan”.