Secciones
OpiniónCartas de lectores

Cartas de lectores: Enseñame Tucumán
Cartas de lectores: Enseñame Tucumán
Hace 6 Hs

Realmente una caricia al alma el hecho de que tres escuelas de Monteros hayan sido las finalistas en el concurso de LG. Una escuela rural y dos urbanas. Lo que evidencia que los esfuerzos, la disciplina y la responsabilidad son características que trascienden el pavimento. A todos aquellos que opinan que esta actividad (concurso estudiantil) es obsoleta, antigua y que no corresponde a los tiempos de la IA, se aclara que lo que está en juego no sólo es la capacidad de adquirir y esgrimir cultura general, sino todo aquello que es necesario para la vida. Trabajo, ética, trabajo en equipo, inteligencia emocional. En tiempos posmodernos, opino que en la cotidianeidad deben confluir prácticas que moldearon generaciones anteriores, con las que este mundo actual, oscilante, imperfecto, pretende imponer como indispensables y únicas para el desarrollo tanto individual como general. En una sociedad donde el cambio, la imprevisibilidad y la crisis son la constante, deben confluir, para poder sobrevivir y superarnos como sociedad y como país , la experiencia y la innovación. Vaya un saludo a LG y quienes la hacen posible, en el Día Mundial de la información y el reconocimiento de que las estrategias expuestas como este concurso, le permiten acercarse, colaborar y trabajar en conjunto con las comunidades. Que es/ debería ser la finalidad de los medios periodísticos. .

Hilda Cristina Ponce                                             

kityponse@gmail.com


ENSEÑAME TUCUMAN Descubrí cuanto sabés de la historía de Tucumán. Mirá los programas y conocé a los ganadores. Ingresá a Enseñame Tucumán
Temas Enseñame Tucumán
Tamaño texto
Comentarios
Lo más popular
Santoral del 28 de septiembre: por qué es importante la figura de San Wenceslao, mártir y patrono de Bohemia
1

Santoral del 28 de septiembre: por qué es importante la figura de San Wenceslao, mártir y patrono de Bohemia

Cómo funciona la aplicación que ofrece empleos en EE.UU. para trabajadores latinoamericanos
2

Cómo funciona la aplicación que ofrece empleos en EE.UU. para trabajadores latinoamericanos

Llega el Festival Tormenta 2025 con tres días de charlas y talleres sobre arte digital y tecnología
3

Llega el Festival Tormenta 2025 con tres días de charlas y talleres sobre arte digital y tecnología

La Argentina se ubica entre los 20 países del mundo que más usan criptomonedas
4

La Argentina se ubica entre los 20 países del mundo que más usan criptomonedas

Cuáles son las carreras más y menos elegidas de la Universidad de Buenos Aires
5

Cuáles son las carreras más y menos elegidas de la Universidad de Buenos Aires

Qué frutas y verduras no deben guardarse en la heladera
6

Qué frutas y verduras no deben guardarse en la heladera

Más Noticias
La Argentina se ubica entre los 20 países del mundo que más usan criptomonedas

La Argentina se ubica entre los 20 países del mundo que más usan criptomonedas

Cuáles son las carreras más y menos elegidas de la Universidad de Buenos Aires

Cuáles son las carreras más y menos elegidas de la Universidad de Buenos Aires

Efemérides del lunes 29 de septiembre: ¿qué pasó un día como hoy?

Efemérides del lunes 29 de septiembre: ¿qué pasó un día como hoy?

Picaduras de alacrán: cómo identificarlas y qué medidas tomar en Tucumán

Picaduras de alacrán: cómo identificarlas y qué medidas tomar en Tucumán

Dormir con el celular en la mesa de luz: los riesgos para la salud y el sueño

Dormir con el celular en la mesa de luz: los riesgos para la salud y el sueño

Preocupación para los gamers: Steam dejará de ser compatible en una gran cantidad de computadoras en 2026

Preocupación para los gamers: Steam dejará de ser compatible en una gran cantidad de computadoras en 2026

Cinco ejercicios para endurecer el abdómen sin salir de casa

Cinco ejercicios para endurecer el abdómen sin salir de casa

Qué frutas y verduras no deben guardarse en la heladera

Qué frutas y verduras no deben guardarse en la heladera

Comentarios