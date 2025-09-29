Cartas de lectores: Enseñame Tucumán

Realmente una caricia al alma el hecho de que tres escuelas de Monteros hayan sido las finalistas en el concurso de LG. Una escuela rural y dos urbanas. Lo que evidencia que los esfuerzos, la disciplina y la responsabilidad son características que trascienden el pavimento. A todos aquellos que opinan que esta actividad (concurso estudiantil) es obsoleta, antigua y que no corresponde a los tiempos de la IA, se aclara que lo que está en juego no sólo es la capacidad de adquirir y esgrimir cultura general, sino todo aquello que es necesario para la vida. Trabajo, ética, trabajo en equipo, inteligencia emocional. En tiempos posmodernos, opino que en la cotidianeidad deben confluir prácticas que moldearon generaciones anteriores, con las que este mundo actual, oscilante, imperfecto, pretende imponer como indispensables y únicas para el desarrollo tanto individual como general. En una sociedad donde el cambio, la imprevisibilidad y la crisis son la constante, deben confluir, para poder sobrevivir y superarnos como sociedad y como país , la experiencia y la innovación. Vaya un saludo a LG y quienes la hacen posible, en el Día Mundial de la información y el reconocimiento de que las estrategias expuestas como este concurso, le permiten acercarse, colaborar y trabajar en conjunto con las comunidades. Que es/ debería ser la finalidad de los medios periodísticos. .