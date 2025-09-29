La preservación del patrimonio en los Valles

De lo que se trata ahora es de la preservación como medida preventiva del área de Casas Viejas, que aún no ha sido explotada y que tiene un frágil equilibrio entre la ocupación y vestigios conservados allí, que dan cuenta de culturas milenarias. Ese patrimonio que corre riesgo si no se establecen medidas claras de protección. Así se está dando la circunstancia de que las familias Terán y Chenaut han decidido donar al Estado más de 100 hectáreas de tierras con la idea de preservar el sector y constituir un área de reserva y al mismo tiempo de impulsar la creación de una unidad académica de la Universidad Nacional de Tucumán (UNT), que ayude a formar a los jóvenes de la región.