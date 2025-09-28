La economía reflotó en agosto, pero los analistas ven un escenario "desafiante"

La economía argentina registró en agosto un crecimiento mensual de 0,7% y un avance interanual de 5,5%, según el Índice General de Actividad (IGA) elaborado por la consultora Orlando J. Ferreres.
En el acumulado de los primeros ocho meses del 2025, la actividad cerró con una suba de 5,8%, lo que significó una mejora respecto a los meses previos.
Sectores que impulsaron la recuperación
El informe destacó que el repunte de agosto se apoyó principalmente en:
Intermediación financiera.
Comercio mayorista.
Industria manufacturera.
Producción minera.
La industria manufacturera avanzó 1,7% interanual y 1,1% en la medición desestacionalizada, gracias al buen desempeño del sector automotriz y de la producción aceitera.
En contraste, la agricultura y la ganadería retrocedieron 2,2% en agosto, mientras que el sector energético cayó 4,7% interanual por una menor demanda residencial de electricidad.
El rubro de minas y canteras se consolidó como uno de los motores del año, con una suba de 4,9% en agosto y un acumulado de 8% en 2025.
Un escenario aún marcado por la incertidumbre
Pese al repunte, Ferreres advirtió que “el escenario hacia adelante es desafiante”, señalando que la combinación de tensiones cambiarias y traspiés políticos incrementa la incertidumbre económica.
En ese marco, los recientes movimientos del Gobierno para garantizar apoyo de Estados Unidos lograron reducir la presión de los mercados y atenuar las dudas sobre la sostenibilidad del programa económico.
De todos modos, la consultora subrayó que la dinámica de la actividad quedará atada a lo que suceda en las elecciones de octubre, cuyo resultado podría definir el rumbo del ciclo económico.
Economía argentina 2025: señales mixtas
Con este escenario, la economía argentina encara la recta final del 2025 con un balance de datos positivos en algunos sectores, pero también con riesgos financieros y políticos que condicionan la recuperación.
El rebote de agosto dio aire a la actividad, aunque la incertidumbre electoral y la volatilidad cambiaria marcan un horizonte todavía incierto.