Escándalo en Mendoza: hinchas de Deportivo Maipú invadieron la cancha y golpearon a los jugadores

Deportivo Maipú sufrió un duro golpe al caer como local frente a Colegiales por 2-1, en la penúltima fecha de la Primera Nacional. La derrota no solo postergó la chance de asegurar el pase al Reducido para el "Botellero", sino que además derivó en un cierre escandaloso que sorprendió a todos los presentes.
Apenas el árbitro marcó el final, un grupo de hinchas que se ubicaba en la popular saltó al campo de juego. Algunos buscaban conseguir una camiseta de los futbolistas, mientras que otros expresaban su bronca cara a cara con los protagonistas por la caída en el estadio Omar Higinio Sperdutti.
El clima se tensó rápidamente y las discusiones verbales dieron paso a un enfrentamiento físico. Hubo empujones, insultos y hasta golpes de puño que generaron gran preocupación dentro de la cancha mendocina.
La seguridad privada del estadio reaccionó con rapidez para evitar que el conflicto creciera aún más, aunque solo un par de efectivos policiales se sumaron para controlar la situación, lo que llamó la atención de los presentes.
Calma después del escándalo
Con el correr de los minutos, la tensión comenzó a disiparse. Los jugadores de Maipú se replegaron hacia el centro del campo para alejarse de los incidentes, mientras que los hinchas, por su propia voluntad, regresaron a la tribuna. El final dejó una postal inesperada en un partido que debía ser decisivo para las aspiraciones del conjunto mendocino.