Escándalo en Mendoza: hinchas de Deportivo Maipú invadieron la cancha y golpearon a los jugadores

Calma después del escándalo

Con el correr de los minutos, la tensión comenzó a disiparse. Los jugadores de Maipú se replegaron hacia el centro del campo para alejarse de los incidentes, mientras que los hinchas, por su propia voluntad, regresaron a la tribuna. El final dejó una postal inesperada en un partido que debía ser decisivo para las aspiraciones del conjunto mendocino.