Efemérides del lunes 29 de septiembre: ¿qué pasó un día como hoy?

El 29 de septiembre se conmemora el Día Mundial del Corazón, impulsado por la Federación Mundial del Corazón y adoptado por la Organización Mundial de la Salud (OMS) y la Organización de las Naciones Unidas para la Educación, la Ciencia y la Cultura (Unesco) en 2000, con la intención de generar una mayor conciencia en la población sobre la enfermedad que es la principal causa de muerte en todo el planeta.
"La enfermedad cardiovascular es la principal causa de muerte en todo el planeta. Y puede estar originada por múltiples factores: desde el tabaquismo a la diabetes pasando por la presión arterial alta y la obesidad, la contaminación del aire o patologías menos comunes, como la enfermedad de Chagas o la amiloidosis cardíaca", detalla la Organización Panamericana de la Salud (OPS) en su portal oficial.
El 29 de septiembre también se celebra el Día del Inventor en Argentina, creado en homenaje del día de nacimiento de Ladislao José Biro, creador de la birome en 1941 en Hungría. La idea surgió luego de precisar una alternativa a la pluma, que constantemente necesitaba renovar su tinta para seguir escribiendo. El Día Internacional del Inventor se celebra el 9 de noviembre en honor de la actriz e inventora Hedy Lamarr, creadora del espectro ensanchado, una técnica de modulación empleada en telecomunicaciones. Por su parte, en Estados Unidos se celebra el 11 de febrero en recuerdo del natalicio de Thomas Alva Edison y en México el 17 de febrero por el nacimiento de Guillermo González Camarena.
Por otra parte, Mafalda fue el histórico personaje de historieta que creó el ilustrador argentino Joaquín Salvador Lavado, más conocido como Quino, y que tuvo su primera aparición en el diario Primera Plana el 29 de septiembre de 1964, lo que marcó una de las efemérides más sobresalientes de la fecha.
Mafalda representaba a una niña que se preocupaba por la humanidad y la paz mundial, además de sufrir fobia por la sopa. El personaje fue tan popular que trascendió los límites de Argentina y llegó al resto de los países luego de traducirse en más de 30 idiomas.
En tanto, el 29 de septiembre de 1936 nace el político, empresario y magnate de los medios italianos Silvio Berlusconi, quien a lo largo de su prolongada trayectoria se supo desempeñar como Presidente del Consejo de Ministros de Italia y hasta fue presidente del AC Milan por más de 20 años.
Efemérides 29 de septiembre
Día Mundial del Corazón
Día del Inventor (en Argentina)
480 a.C. – Batalla de Salamina: la flota griega de Temístocles derrotó a la flota persa al mando de Xerxes I.
1547 – Nace Miguel de Cervantes Saavedra, escritor español.
1833 – Muere Fernando VII de España.
1864 – Nace Miguel de Unamuno, filósofo y español español.
1869 – El Congreso promulga, a libro cerrado, el Código Civil, obra del Dr. Dalmacio Vélez Sarsfield.
1899 – Nace Ladislao Biró, inventor y periodista húngaro nacionalizado argentino, creador de la birome.
1902 – Muere Emile Zola, escritor francés.
1908 – Muere Joaquim Maria Machado de Assis, escritor brasileño.
1911 – Italia declara la guerra al Imperio otomano.
1912 – Nace Michelangelo Antonioni, director de cine italiano.
1917 – Nace Cuchi Leguizamón, compositor y pianista folclórico argentino.
1931 – Nace la actriz Anita Ekberg.
1935 – Nace el cantante Jerry Lee Lewis.
1936 – Nace Silvio Berlusconi, político, empresario, inversor, periodista deportivo y magnate de los medios italiano.
1943 – Nace Lech Walesa, político polaco, antiguo sindicalista y activista de los derechos humanos.
1945 – Nace Alicia Bruzzo, actriz argentina.
1964 – Aparece «Mafalda», en el diario Primera Plana.
1973 – La nave Soyuz 12 regresa a la Tierra.
1977 – Muhammad Ali le gana por puntos a Earnie Shavers.
1977 – La estación orbital soviética Salyut 6 es puesta en órbita.
1987 – Muere Henry Ford II.
1988 – Las tropas de paz de las Naciones Unidas ganan el Nobel de la Paz.
1997 – Muere Roy Lichtenstein, pintor, artista gráfico y escultor estadounidense (n. 1923).
2009 – Samoa es afectada por un terremoto de magnitud 8.4 y provoca un tsunami que deja unos 192 muertos y 400 heridos.
2010 – Muere Tony Curtis, actor de cine estadounidense.