Efemérides del lunes 29 de septiembre: ¿qué pasó un día como hoy?

El 29 de septiembre también se celebra el Día del Inventor en Argentina, creado en homenaje del día de nacimiento de Ladislao José Biro, creador de la birome en 1941 en Hungría. La idea surgió luego de precisar una alternativa a la pluma, que constantemente necesitaba renovar su tinta para seguir escribiendo. El Día Internacional del Inventor se celebra el 9 de noviembre en honor de la actriz e inventora Hedy Lamarr, creadora del espectro ensanchado, una técnica de modulación empleada en telecomunicaciones. Por su parte, en Estados Unidos se celebra el 11 de febrero en recuerdo del natalicio de Thomas Alva Edison y en México el 17 de febrero por el nacimiento de Guillermo González Camarena.