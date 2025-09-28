Secciones
“A ver si nos entendemos”: el enojo de los hinchas de River tras la eliminación de la Copa Libertadores

El hincha del "Millonario" apuntó directo al plantel con un himno de reclamo, mientras Marcelo Gallardo volvió a recibir la ovación de siempre.

Hace 2 Hs

Los hinchas de River Plate volvieron a manifestar su enojo en la previa del encuentro frente a Deportivo Riestra por el Torneo Clausura. Apenas comenzó la jornada, las tribunas se unieron en un canto desafiante dirigido a los jugadores, una muestra clara de que la eliminación de la Copa Libertadores todavía pesa en el ánimo de los fanáticos.

El mensaje fue directo y contundente. La letra empezaba con “A ver si nos entendemos, los jugadores y la popular”, un reclamo que apuntaba a despertar el compromiso del plantel luego del golpe sufrido contra Palmeiras en Brasil, que significó el adiós al torneo continental.

No era la primera vez que se escuchaban esas estrofas. El mismo canto ya había sonado en San Pablo, en medio de la bronca por la derrota 3-1 que dejó a River afuera de la Copa. Aquella noche, el enojo se multiplicó porque los futbolistas no se acercaron a saludar a los hinchas que habían viajado hasta allí.

En medio de ese clima, los fanáticos hicieron una distinción: la bronca no es con el entrenador. Por el contrario, volvieron a ovacionar a Marcelo Gallardo con el tradicional grito de “Muñeco, Muñeco”, ratificando que el DT mantiene el respaldo de la gente.

El cántico completo de la hinchada

Las tribunas entonaron frases como “Ustedes matensé en la cancha, que acá en la tribuna los vamo’ a alentar” o “Dejamos todo solo por ver a esa camiseta”. El mensaje cerró con un grito de exigencia y pertenencia: “Porque esto es River y hay que salir campeón”.

