Esclarecen el robo a la casa del Pulga Rodríguez: los autores son dos vecinos de 13 años

La policía logró esclarecer el robo a la vivienda de Luis Miguel “Pulguita” Rodríguez, actual jugador de Colón de Santa Fe, y determinó que los responsables fueron dos adolescentes de 13 años que residen en el mismo country de Santo Tomé.
El hecho ocurrió la semana pasada, cuando el futbolista oriundo de Simoca denunció la desaparición de joyas, perfumes e indumentaria deportiva de su domicilio. Según relató, una abertura había quedado sin cerrar y esa habría sido la vía de ingreso de los ladrones.
Si bien en un primer momento se barajó la hipótesis de un ingreso externo, la investigación fue revelando otra posibilidad: el robo había sido cometido por personas que conocían el lugar.
Tras varios días de tareas, los efectivos constataron que los autores eran dos menores inimputables penalmente según la legislación argentina.
La causa quedó bajo la órbita de la Justicia de Menores. La confirmación de que los responsables pertenecen al mismo barrio privado generó sorpresa y comentarios entre los vecinos, que inicialmente habían atribuido el hecho a delincuentes externos.