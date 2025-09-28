¿Dónde ver en vivo el partido entre San Martín y Quilmes?

¿Dónde ver en vivo el partido entre San Martín de Tucumán y Quilmes?

El partido entre San Martín y Quilmes, que será arbitrado por Lucas Cavallero, se podrá ver por TyC Sports, a partir de las 20.30. Además de la señales de TV por cable y satelital, este juego podrá seguirse por la plataforma de streaming TyCSportsPlay, aunque habrá que contar con un usuario y contraseña de alguna de las compañías de TV pagas.