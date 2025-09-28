Secciones
DeportesSan Martín de Tucumán

¿Dónde ver en vivo el partido entre San Martín y Quilmes?

El "Santo" necesita un punto para asegurar su lugar en el Reducido. El "Cervecero" juega su último partido de visitante. Desde las 20.30, en La Ciudadela.

MAL PASO. San Martín debe recuperarse de la derrota sufrida hace una semana en Córdoba, ante Racing. MAL PASO. San Martín debe recuperarse de la derrota sufrida hace una semana en Córdoba, ante Racing. ARCHIVO / FOTO DE ALEJANDRO CARRERAS ESPECIAL PARA LA GACETA
Hace 2 Hs

Con la necesidad de sumar un punto sobre los seis que quedan en disputa para asegurar un lugar en el Reducido, San Martín recibirá hoy, desde las 20.30, a Quilmes, por la fecha 33 de la zona A de la Primera Nacional. Televisa TyC Sports.   

El equipo conducido por Mariano Campodónico viene de caer en Córdoba ante Racing y acumula cuatro derrotas, dos victorias y dos empates, desde que el ex goleador tomó las riendas. Esa irregularidad llevó a San Martín a derrumbarse en la tabla de posiciones y hoy ocupa la penúltima colocación de la zona que clasifica al Reducido por el segundo ascenso. 

Enfrente, los "Santos" tendrán a Quilmes, uno de los grandes de la categoría que nunca logró afianzarse en la temporada y que no jugará "por nada" esta noche, ya que aseguró su permanencia pero se encuentra sin chances de clasificar a los "playoffs".

En el conjunto tucumano podría regresar Darío Sand al once titular, luego de arrastrar durante dos semanas un dolencia en su pantorrilla derecha. El capitán "Santo" fue reemplazado en Córdoba por Nicolás Carrizo, que regresaría al banco de suplentes. 

Otro de los regresos a la lista de convocados es el de Aníbal Paz, recuperado de una lesión que lo marginó de la última convocatoria. Además, vuelven Axel Bordón y Gabriel Hachen. Dejarán sus lugares dentro de los 20 Juan Jaime, Hernán Zuliani, Federico Murillo y Leonardo Monje.  

¿Dónde ver en vivo el partido entre San Martín de Tucumán y Quilmes?

El partido entre San Martín y Quilmes, que será arbitrado por Lucas Cavallero, se podrá ver por TyC Sports, a partir de las 20.30. Además de la señales de TV por cable y satelital, este juego podrá seguirse por la plataforma de streaming TyCSportsPlay, aunque habrá que contar con un usuario y contraseña de alguna de las compañías de TV pagas. 

Temas Quilmes Atlético ClubPrimera NacionalJuan JaimeNicolás CarrizoSan MartínMariano CampodónicoAxel BordonLeonardo Monje
