Secciones
DeportesMás deportes

Agenda de TV del domingo: ¿dónde ver en vivo Racing Club-Independiente, el clásico de Avellaneda?

River recibirá a Riestra por el Clausura y San Martín será local ante Quilmes, por la Primera Nacional.

EN EL CILINDRO. Racing, entre los cuatro mejores de la Libertadores, reciubirá hoy al peor Independiente de los últimos años. EN EL CILINDRO. Racing, entre los cuatro mejores de la Libertadores, reciubirá hoy al peor Independiente de los últimos años. FOTO TOMADA DE OLE.COM.AR
Hace 17 Min

Serie A de Italia

7.30: Sassuolo-Udinese (ESPN)

10: Roma-Hellas Verona (ESPN 3)

10: Pisa-Fiorentina (Disney+)

13: Lecce-Bologna (Disney+)

15.45: Milan-Napoli (ESPN 3)

Liga de España

9: Rayo Vallecano-Sevilla (ESPN 2)

11.15: Elche-Celta de Vigo (DSports)

13.30: Barcelona-Real Sociedad (ESPN)

16: Real Betis-Osasuna (DSports)

Ligue 1 de Francia

10: Niza-Paris FC (ESPN 4)

12.15: Metz-Le Havre (Disney+)

12.15: Lille-Olympique Lyon (ESPN 4)

12.15: Angers-Brest (Disney+)

15.45: Rennes-Lens (Disney+)

Premier League

10: Aston Villa-Fulham (ESPN)

12.30: Newcastle-Arsenal (Disney+)

Bundesliga de Alemania

10.30: Friburgo-Hoffenheim (Disney+)

12.30: Colonia-Stuttgart (ESPN 3)

14.30: Unión Berlin-Hamburgo (Disney+)

Liga Profesional Argentina

15.15: Racing-Independiente (ESPN Premium / TNT Sports)

18: River-Riestra (ESPN Premium)

19.30: Independiente Rivadavia-Huracán (TNT Sports)

20.15: Instituto-Lanús (ESPN Premium)

Primera Nacional

15.15: Chacarita-Gimnasia (Mdz) (TyC Sports)

15.30: Defensores Unidos-Temperley (TyC Sports Play)

15.30: Los Andes-Ferro (TyC Sports Play)

15.30: Güemes (SdE)-San Miguel (TyC Sports Play)

15.30: Patronato-Almagro (TyC Sports Play)

15.30: Deportivo Madryn-Arsenal (TyC Sports Play)

15.30: Alvarado-All Boys (TyC Sports Play)

16.30: Deportivo Maipú-Colegiales (TyC Sports Play)

19: Estudiantes (RC)-Almirante Brown (TyC Sports Play)

20.30: San Martin-Quilmes (TyC Sports)

Temas Club Atlético River PlateRacing ClubClub Atlético IndependienteFútbol Club BarcelonaQuilmes Atlético ClubPrimera NacionalAston VillaLiga Profesional de Fútbol
Tamaño texto
Comentarios
NOTICIAS RELACIONADAS
Gran Premio Batalla de Tucumán 2025: fiesta, sorpresas y pasión en el hipódromo

Gran Premio Batalla de Tucumán 2025: fiesta, sorpresas y pasión en el hipódromo

Conmoción en el atletismo: murió la maratonista Shewarge Alene mientras se entrenaba en Etiopía

Conmoción en el atletismo: murió la maratonista Shewarge Alene mientras se entrenaba en Etiopía

El Argentino de parapente se define en San Javier tras la suspensión por viento fuerte

El Argentino de parapente se define en San Javier tras la suspensión por viento fuerte

Lo más popular
Tienes un e-mail
1

Tienes un e-mail

Dos familias están donando 120 hectáreas para preservar el patrimonio en los Valles
2

Dos familias están donando 120 hectáreas para preservar el patrimonio en los Valles

El dictamen fiscal, un nuevo revés para la adjudicataria del estacionamiento pago en San Miguel de Tucumán
3

El dictamen fiscal, un nuevo revés para la adjudicataria del estacionamiento pago en San Miguel de Tucumán

Un triple en el último segundo
4

Un triple en el último segundo

El peronismo y LLA miden fuerzas en una elección que renueva 151 bancas en el Congreso
5

El peronismo y LLA miden fuerzas en una elección que renueva 151 bancas en el Congreso

Causa Vialidad: un fallo dividido benefició a Cristina Kirchner
6

Causa Vialidad: un fallo dividido benefició a Cristina Kirchner

Más Noticias
Lali Espósito entregó la Concha de Plata a la tucumana Camila Plaate en el Festival de San Sebastián

Lali Espósito entregó la Concha de Plata a la tucumana Camila Plaate en el Festival de San Sebastián

¿Entrenar al fallo ayuda a ganar músculo más rápido? Esto dicen los expertos

¿Entrenar al fallo ayuda a ganar músculo más rápido? Esto dicen los expertos

Cómo quedarse dormido en tan solo 10 segundos con un impensado método militar

Cómo quedarse dormido en tan solo 10 segundos con un impensado método militar

¿Tenés uno de estos apellidos italianos? Podrías ser descendiente de la realeza

¿Tenés uno de estos apellidos italianos? Podrías ser descendiente de la realeza

Tienes un e-mail

Tienes un e-mail

El dictamen fiscal, un nuevo revés para la adjudicataria del estacionamiento pago en San Miguel de Tucumán

El dictamen fiscal, un nuevo revés para la adjudicataria del estacionamiento pago en San Miguel de Tucumán

Un triple en el último segundo

Un triple en el último segundo

Dos familias están donando 120 hectáreas para preservar el patrimonio en los Valles

Dos familias están donando 120 hectáreas para preservar el patrimonio en los Valles

Comentarios