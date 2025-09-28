Agenda de TV del domingo: ¿dónde ver en vivo Racing Club-Independiente, el clásico de Avellaneda?

Serie A de Italia
7.30: Sassuolo-Udinese (ESPN)
10: Roma-Hellas Verona (ESPN 3)
10: Pisa-Fiorentina (Disney+)
13: Lecce-Bologna (Disney+)
15.45: Milan-Napoli (ESPN 3)
Liga de España
9: Rayo Vallecano-Sevilla (ESPN 2)
11.15: Elche-Celta de Vigo (DSports)
13.30: Barcelona-Real Sociedad (ESPN)
16: Real Betis-Osasuna (DSports)
Ligue 1 de Francia
10: Niza-Paris FC (ESPN 4)
12.15: Metz-Le Havre (Disney+)
12.15: Lille-Olympique Lyon (ESPN 4)
12.15: Angers-Brest (Disney+)
15.45: Rennes-Lens (Disney+)
Premier League
10: Aston Villa-Fulham (ESPN)
12.30: Newcastle-Arsenal (Disney+)
Bundesliga de Alemania
10.30: Friburgo-Hoffenheim (Disney+)
12.30: Colonia-Stuttgart (ESPN 3)
14.30: Unión Berlin-Hamburgo (Disney+)
Liga Profesional Argentina
15.15: Racing-Independiente (ESPN Premium / TNT Sports)
18: River-Riestra (ESPN Premium)
19.30: Independiente Rivadavia-Huracán (TNT Sports)
20.15: Instituto-Lanús (ESPN Premium)
Primera Nacional
15.15: Chacarita-Gimnasia (Mdz) (TyC Sports)
15.30: Defensores Unidos-Temperley (TyC Sports Play)
15.30: Los Andes-Ferro (TyC Sports Play)
15.30: Güemes (SdE)-San Miguel (TyC Sports Play)
15.30: Patronato-Almagro (TyC Sports Play)
15.30: Deportivo Madryn-Arsenal (TyC Sports Play)
15.30: Alvarado-All Boys (TyC Sports Play)
16.30: Deportivo Maipú-Colegiales (TyC Sports Play)
19: Estudiantes (RC)-Almirante Brown (TyC Sports Play)
20.30: San Martin-Quilmes (TyC Sports)