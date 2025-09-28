Cómo quedarse dormido en tan solo 10 segundos con un impensado método militar

En este escrito se menciona la génesis de esta técnica que proviene de un contexto tan hostil como lo es la Segunda Guerra Mundial. Allí, Winter desarrolló una técnica de relajación que se cree ayudó a los aviadores de la Marina de los Estados Unidos a quedarse dormidos en 120 segundos, en un contexto de serio estrés y privación del sueño que había afectado a su juicio, racionalidad y capacidad de decisión.