Secciones
SociedadActualidad

¿Tenés uno de estos apellidos italianos? Podrías ser descendiente de la realeza

Más de 2.000.000 de personas migraron a Argentina durante el siglo XIX y XX.

Los 10 apellidos más comunes en Argentina tienen origen español. Los 10 apellidos más comunes en Argentina tienen origen español.
Hace 2 Hs

Es sabido que Argentina tiene en su cultura una buena variedad de apelidos europeos, sobre todo por la colonización española del siglo XV. Si bien la mayoría de ellos son apellidos españoles, también hay un alto porcentaje de apellidos italianos. Si tenés uno, deberías saber cuáles son los que pertenecieron a la nobleza italiana.

¿Puede el apellido de la madre ir primero al nombrar a un bebé?

¿Puede el apellido de la madre ir primero al nombrar a un bebé?

Tiene sentido que haya gran cantidad de familias de origen italiano en Argentina ya que entre 1.881 y 1.914 fueron más de 2.000.000 los inmigrantes que llegaron a Argentina desde el país peninsular. Sin embargo, en un sondeo del Renaper de 2.022, ningún apellido ingresó a la lista de los predominantes en nuestra nación.

Si bien se registraron 384.288 apellidos diferentes, los 10 más comunes son de origen español: González, Rodríguez, Gómez, Fernández, López, Martínez, Díaz, Pérez, Sánchez y Romero.

Los apellidos que provienen de la nobleza italiana

La mayoría de los ítalo descendientes provinieron del sur de Italia, de Piemonte y Lombardía. Los apellidos más presentes de este origen en el país sin Bianchi, Bruno, Colombo, Gallo, Greco, Ferrari, Ferrero, Giordano, Lombardi, Mancini, Moretti, Ricci, Romano, Rossi, Russo, Santoro.

Pero no todos ellos pertenecieron a familias reales de Italia. De hecho, los que forman parte de esta lista se encuentran entre los menos frecuentes y son: Medici, Borgia, Sforza, Colonna, Visconti, Orsini y D'Este.

Estas familias legendarias se destacaron por haber llegado a ser los máximos representantes de Italia durante diferentes períodos. Sus mandatos se dieron entre e siglo XIII y el XVI y llegaron a ser figuras de gran relevancia para la Edad Media y movimientos como el Renacimiento.

Tamaño texto
Comentarios
NOTICIAS RELACIONADAS
Cómo rezar la poderosa oración del Padre Pío y recibir su protección

Cómo rezar la poderosa oración del Padre Pío y recibir su protección

La increíble vida del Padre Pío: estigmas, ataques demoníacos, milagros y 16 horas en el confesionario

La increíble vida del Padre Pío: estigmas, ataques demoníacos, milagros y 16 horas en el confesionario

Por qué “El Pato” Abbondanzieri cambió su apellido: la historia detrás del arquero de Boca

Por qué “El Pato” Abbondanzieri cambió su apellido: la historia detrás del arquero de Boca

Tragedia en Mendoza: un temporal causó la muerte de una mujer tras ser aplastada por un árbol

Tragedia en Mendoza: un temporal causó la muerte de una mujer tras ser aplastada por un árbol

Lo más popular
Recuperá tus chats y los archivos perdidos de WhatsApp: mirá esta guía paso a paso
1

Recuperá tus chats y los archivos perdidos de WhatsApp: mirá esta guía paso a paso

Qué hacer si tu celular se queda sin señal: pasos prácticos para solucionarlo
2

Qué hacer si tu celular se queda sin señal: pasos prácticos para solucionarlo

Roblox: qué es y cuáles son los riesgos de esta plataforma de juegos para niños
3

Roblox: qué es y cuáles son los riesgos de esta plataforma de juegos para niños

Con 70 becas disponibles, Wise Latin America extiende la convocatoria a emprendedoras del NOA
4

Con 70 becas disponibles, Wise Latin America extiende la convocatoria a emprendedoras del NOA

Mito o realidad: ¿Entrenar en ayunas ayuda a quemar grasas?
5

Mito o realidad: ¿Entrenar en ayunas ayuda a quemar grasas?

De Friends a House of cards: éstas son las mejores series para aprender inglés, según un estudio
6

De Friends a House of cards: éstas son las mejores series para aprender inglés, según un estudio

Más Noticias
Esta es la poderosa oración a la Virgen del Rosario de San Nicolás para momentos difíciles

Esta es la poderosa oración a la Virgen del Rosario de San Nicolás para momentos difíciles

Así es Chan Bachi, el nuevo robot de la Municipalidad para vigilancia y educación ambiental

Así es "Chan Bachi", el nuevo robot de la Municipalidad para vigilancia y educación ambiental

Confirmaron que el triple homicidio en Florencio Varela fue transmitido en vivo por redes sociales

Confirmaron que el triple homicidio en Florencio Varela fue transmitido en vivo por redes sociales

Hay alerta por una nueva ciclogénesis en Argentina: ¿cuándo llega y qué provincias sentirán su impacto y desde cuándo?

Hay alerta por una nueva ciclogénesis en Argentina: ¿cuándo llega y qué provincias sentirán su impacto y desde cuándo?

¿Qué hay detrás del posible acuerdo con Estados Unidos?

¿Qué hay detrás del posible acuerdo con Estados Unidos?

Hubo otro error en la identificación del cuerpo que fue velado por equivocación

Hubo otro error en la identificación del cuerpo que fue velado por equivocación

Cómo funcionarán los servicios y el comercio el feriado del 24 de septiembre

Cómo funcionarán los servicios y el comercio el feriado del 24 de septiembre

Así lucía Mirtha Legrand a los 24 años: la foto que nunca viste

Así lucía Mirtha Legrand a los 24 años: la foto que nunca viste

Comentarios