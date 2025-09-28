Cartas de lectores I: tránsito

El propósito de esta carta es generar en el área correspondiente de la Municipalidad y principalmente en la intendenta Rossanna Chahla de donde deben impartir las directivas sobre la urgencia de poner agentes de tránsito en la calle e impedir que haya autos, motos, carros y camiones en calles céntricas en los horarios de gran afluencia de personas. Recorro los viernes sistemáticamente entre las 19 y 19.30 trayectos desde Marcos Paz a Lavalle tanto por 25 de Mayo, por Virgen de la Merced o por Maipú y no hay ningún tipo de control, ningún tipo de ordenamiento, cada uno estaciona donde le parece y quiere, dársenas ocupadas, no hay personas que ordenen. Es imperioso hacer multas, que estén presentes los agentes, lamentablemente la gente no entiende, no respeta y si las autoridades no están, es muy difícil transitar. Por favor, autoridades, hagan cumplir lo establecido, saquen agentes a la calle, hagan que se respeten las normas. Es inaudito tener que lidiar así con el tráfico y con la inoperancia de las autoridades.