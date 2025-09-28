Seis tucumanos elegidos para publicar sus libros

El Fondo Editorial Aconquija funciona en el ámbito del Ente Cultural y su objetivo es fomentar la literatura provincial, en cumplimiento de la Ley 7.694. La presentación de las obras elegidas y la firma del acta correspondiente contó con la participación de Humberto Salazar (presidente del Ente); Miguel Calvo (jefe editorial del Fondo), Silvia Camuña (directora de Letras del Ente), Alejandra Burzac (presidenta de la filial Tucumán de la Sociedad Argentina de Escritores, SADE); y Marcos Acevedo (secretario de Gestión Cultural y Gestión Educativa de la Municipalidad de Tafí Viej). Por cuestiones de salud no pudo asistir la Dra. Honoria Zelaya de Nader, quien fue representada por Burzac, su colega en la SADE.