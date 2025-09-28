Seis tucumanos elegidos para publicar sus libros

Son seis los autores tucumanos que verán publicadas sus obras el año próximo, de acuerdo con la selección llevada a cabo por el Fondo Editorial Aconquija. Renovando el objetivo de crear un catálogo diverso, que abarque distintos géneros y estilos de la literatura local, el consejo asesor optó por propuestas de distintas vertientes. Enriquecer un canon de lectura representativo de nuestra provincia fue una de las premisas que siguió la selección. Así quedó con miras a 2026:
- Poesía: “Como libro que sangra”, de Vanesa Carballido; “Horizonte”, de Guadalupe Albornoz; y “Silencio”, de Gustavo Díaz Arias.
- Narrativa: “El miedo habita en la verdad”, de Daniel Ocaranza; y “El mismo cerro”, de Matías Apestey.
- Dramaturgia: “Mundo Alegre y los duendes del jardín”, de Selva Cuenca.
El Fondo Editorial Aconquija funciona en el ámbito del Ente Cultural y su objetivo es fomentar la literatura provincial, en cumplimiento de la Ley 7.694. La presentación de las obras elegidas y la firma del acta correspondiente contó con la participación de Humberto Salazar (presidente del Ente); Miguel Calvo (jefe editorial del Fondo), Silvia Camuña (directora de Letras del Ente), Alejandra Burzac (presidenta de la filial Tucumán de la Sociedad Argentina de Escritores, SADE); y Marcos Acevedo (secretario de Gestión Cultural y Gestión Educativa de la Municipalidad de Tafí Viej). Por cuestiones de salud no pudo asistir la Dra. Honoria Zelaya de Nader, quien fue representada por Burzac, su colega en la SADE.