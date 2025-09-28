Septiembre Musical: Carlos Rivero se centra en la más pura tradición en el teatro San Martín

“Tengo un vestuario auténtico y original de Belén De La Quintana (Madrid) y José Galval (Sevilla), reconocidos diseñadores de moda flamenca con quienes trabajo y orientan mi estética con esmero y con la sabiduría de su oficio. Estoy muy agradecido y contento todo lo que me ha regalado España, en lo bueno y en lo no tan bueno. Madrid me ha acogido muy bien pero también he tenido (y tengo) a las personas correctas a mi lado. Maestros como La Truco, Alfonso Losa y Pedro Córdoba me han abierto las puertas de su corazón y su casa. Los compañeros del día a día del tablao me han enseñado muchísimo. Estoy arropado y guiado por los mejores, para defender mi trabajo como corresponde. En el Instituto de La Truco son casi 200 alumnas, de las cuales el 90% se está formando profesionalmente en la carrera de baile respaldada por la Junta de Andalucía. Puedo decir que estoy viviendo lo que algún día soñé… desde haber sido becario del Real Conservatorio Profesional de danza Mariemma, pasando como residente del Ballet Nacional de España, hasta el día de hoy”, resume.