Septiembre Musical: Carlos Rivero se centra en la más pura tradición en el teatro San Martín

Cada regreso de Carlos Rivero a Tucumán es una oportunidad para reencontrarse con el arte andaluz que se respira en España y, al mismo tiempo, comprobar la evolución del artista tucumano. Esta noche, en el marco del Septiembre Musical, presentará en el teatro San Martín (avenida Sarmiento 601) desde las 20 su espectáculo “Flamenco, de raíz”, con el propósito de mostrar “su esencia más pura y autóctona en un homenaje a la tradición y a cómo se vive, se siente y se respira en ese país, sin aditivos”. Los socios de Club LA GACETA tienen 2x1 en entradas.
“El flamenco tiene mucha historia resguardada que se transmite a través del cante, de la fuerza y sensibilidad de su baile, y del toque de la guitarra. Sin dudas, un arte que todo aquel que lo estudie lo puede ejecutar, pero muy pocos transmitir a través de la verdad”, sostiene. Sobre el escenario, estará acompañado por María Emilia Jeréz, Luz Mansilla, Alejandra Chamorro y Micaela Chaile, cada una con sus respectivos estudios de danzas; los guitarristas Allier Díaz Ferrer y Diego Lorenzo (de Mendoza); el cante de Lisandro Aramayo y del uruguayo Nicolás Narváez; la percusión del cordobés Franco Biancotto y los vientos de Soko (Buenos Aires).
Rivero anticipa “un recorrido completo de 65 minutos por los diversos palos del flamenco: pasando por una debla hasta llegar a una rondeña; luego por la minera, el taranto y los diversos tipos de tangos; los seis estilos de los cantes de Cádiz y su bulería, y la madre de todos los palos: la soleá”.
“Tengo un vestuario auténtico y original de Belén De La Quintana (Madrid) y José Galval (Sevilla), reconocidos diseñadores de moda flamenca con quienes trabajo y orientan mi estética con esmero y con la sabiduría de su oficio. Estoy muy agradecido y contento todo lo que me ha regalado España, en lo bueno y en lo no tan bueno. Madrid me ha acogido muy bien pero también he tenido (y tengo) a las personas correctas a mi lado. Maestros como La Truco, Alfonso Losa y Pedro Córdoba me han abierto las puertas de su corazón y su casa. Los compañeros del día a día del tablao me han enseñado muchísimo. Estoy arropado y guiado por los mejores, para defender mi trabajo como corresponde. En el Instituto de La Truco son casi 200 alumnas, de las cuales el 90% se está formando profesionalmente en la carrera de baile respaldada por la Junta de Andalucía. Puedo decir que estoy viviendo lo que algún día soñé… desde haber sido becario del Real Conservatorio Profesional de danza Mariemma, pasando como residente del Ballet Nacional de España, hasta el día de hoy”, resume.
El bailaor volverá a Europa a fines del próximo mes, luego de actuar y dar clases en Buenos Aires, Río Negro, Mendoza, Córdoba, San Juan, Uruguay y Chile. En Tucumán, sus cursillos y master classes serán el 10, 11, 12 de octubre en el Estudio Alma Flamenca. Para más informes, hay que visitar su IG @Carlosrivero.flamenco y o el del estudio @EstudioAlmaFlamenca.