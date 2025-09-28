Qué hacer este domingo en Tucumán: música, teatro y magia en la agenda cultural

Al mediodía, Ricardo Carrizo aportará la música en el bar El Industrial de Tafí Viejo (avenida Alem 501), mientras que en La Casa de Yamil (España 153) habrá humor y folclore con Agapito, Capuchón González y Willy Flores, junto a Zoe Zárate como invitada. Ya por la tarde, desde las 19, en el teatro Manuel Belgrano (Crisóstomo Álvarez 765), la Banda Sinfónica Independiente Tempo dirigida por Marcela Roselló (foto) ofrecerá su Concierto Solidario de Primavera. La entrada serán alimentos no perecederos (azúcar, yerba, arroz, aceite, fideos y leche en polvo) a beneficio del comedor de la Escuela Nº 231 San Ramón Nonato de Leales. El repertorio abarcará rock, pop y música de películas famosas. En tanto, desde las 20 y en el Centro Cultural Virla (25 de Mayo 265) seguirá el ciclo de música de cámara Juan Carlos Grupalli con la actuación de la soprano Valeria Albarracín en canto y Gervasio Sánchez en guitarra. quienes interpretarán composiciones de Enrique Granados, Manuel de Falla y Joaquín Rodrigo en el recital bautizado “Entre cuerdas”.