Qué hacer este domingo en Tucumán: música, teatro y magia en la agenda cultural

Desde la Banda Sinfónica Tempo en un show solidario, hasta funciones de teatro, magia gratuita en Yerba Buena y cine en el Espacio Incaa, Tucumán se llena de arte.

Hace 4 Hs

Música solidaria

Concierto de la banda Tempo

Al mediodía, Ricardo Carrizo aportará la música en el bar El Industrial de Tafí Viejo (avenida Alem 501), mientras que en La Casa de Yamil (España 153) habrá humor y folclore con Agapito, Capuchón González y Willy Flores, junto a Zoe Zárate como invitada. Ya por la tarde, desde las 19, en el teatro Manuel Belgrano (Crisóstomo Álvarez 765), la Banda Sinfónica Independiente Tempo dirigida por Marcela Roselló (foto) ofrecerá su Concierto Solidario de Primavera. La entrada serán alimentos no perecederos (azúcar, yerba, arroz, aceite, fideos y leche en polvo) a beneficio del comedor de la Escuela Nº 231 San Ramón Nonato de Leales. El repertorio abarcará rock, pop y música de películas famosas. En tanto, desde las 20 y en el Centro Cultural Virla (25 de Mayo 265) seguirá el ciclo de música de cámara Juan Carlos Grupalli con la actuación de la soprano Valeria Albarracín en canto y Gervasio Sánchez en guitarra. quienes interpretarán composiciones de Enrique Granados, Manuel de Falla y Joaquín Rodrigo en el recital bautizado “Entre cuerdas”.

Teatro para adultos

Reponen dos obras

“Ahuehuete, el viejo del agua” es el unipersonal de Daniel Aráoz Tapia que volverá a escena tras dos años esta noche, a las 20 en La Veleta Cultural (Crisóstomo Álvarez 124). El nombre refiere a un árbol mexicano y sirve de excusa para reflexionar sobre la naturaleza desde la mirada de distintos personajes. “Hay historias que no florecen, pero tienen algo de sagrado”, anticipa. En Sala Ross (Laprida 135), a las 19 Emanuel Rodríguez repondrá su docudrama “Los loros”, donde recorre sus recuerdos infantiles bajo la dirección de Vivi Perea.

Magia en Yerba Buena

Se presenta gratis Maxi González

En el patio central del Yerba Buena Shopping (avenida Aconquija y Lobo de la Vega), continuará desde las 18 el ciclo de propuestas artísticas gratuitas. Esta tarde será el turno de la magia y el mentalismo con humor de la mano del ilusionista Maxi González.

Espacio Incaa

“Papá por dos”

En el Espacio Incaa de la sala Orestes Caviglia (San Martín 251), se proyectará desde las 20 la comedia “Papá por dos”, de Hernán Guerschuny, con Benjamín Vicuña, Celeste Cid y Lucas Akoskin.

