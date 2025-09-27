Con algunas sorpresas, Campodónico armó la lista de convocados de cara al partido contra Quilmes

Campodónico no quedó conforme con lo mostrado en Córdoba ante Racing, sobre todo con la línea de tres defensores que no logró darle la solidez que buscaba. Por eso, la idea es regresar al tradicional 4-4-2, apuntando a recuperar equilibrio en el fondo y mayor volumen de juego en el mediocampo. “Necesitamos hacernos fuertes en casa”, había advertido el DT en la previa, dejando en claro que el margen de error se agotó.