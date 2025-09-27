Torneo Anual liguista: Brown se metió en zona de playoffs y Graneros sigue invicto en la cima

El Torneo Anual de la Primera A liguista transita su séptima fecha y, con apenas dos jornadas por delante, la definición rumbo a los cuartos de final promete ser apasionante. En el grupo A, Almirante Brown se metió en zona de playoffs al vencer 3-1 como visitante a Villa Mitre, con goles de Carlos Romero, Daniel Gómez y José Costilla; descontó Mariano Nobau. Así, el equipo de Sergio Décima llegó a 11 puntos y desplazó a San Juan, que cayó 1-0 ante Bella Vista con gol de Ramiro Mercado. Además, San Pablo goleó 5-2 a Azucarera Argentina, con doblete de Andrés Ibáñez y tantos de Matías Mamani, Ignacio López y Gonzalo Quinteros.
En el mismo grupo, Central Norte igualó 2-2 con Famaillá: marcaron Silvio Lescano y Braian Montero para el “cuervo”, y Ricardo Sosa, en dos ocasiones, para el “rojinegro”.
Por el grupo B, el líder e invicto Graneros empató 1-1 con San Fernando: anotaron Benjamín Ruiz Rodríguez para los “cocodrilos” y Franco Caro para el “Huracán Verde”. El escolta ahora es San Antonio, que le ganó 2-1 a San Martín de Ranchillos con goles de Braian Rodríguez y Joaquín Quinteros; Lautaro Díaz descontó para el “santo”. En tanto, San Lorenzo de Santa Ana superó 1-0 a Concepción FC con tanto de Gabriel Ponce.
En la zona Repechaje se registraron estos resultados: Sportivo Trinidad 1-All Boys 1; Sportivo Guzmán 2-Experimental 0; Santa Rosa 0-Marapa 2; Llorens 1-San José 0; Amalia 1-Santa Lucía 1; Atlético Concepción 1-Atlético 0; Juventud Unida 1-Alto Verde 2; La Providencia 2-Argentinos del Norte 0. El domingo a las 16 se jugará el interzonal San Lorenzo (Delfín Gallo)-Deportivo Aguilares, y el lunes por el grupo D se enfrentarán Santa Ana-Lastenia.
En la Primera B, también por la séptima fecha, los resultados fueron: Eudoro Avellaneda 2-Ñuñorco 0, La Colonia 0-Ingenio Viejo 1, Los Independientes 1-Garmendia 1 y Sacachispa 0-Cruz Alta 1. El domingo se medirán San Ramón-Trancas, mientras que el lunes jugarán El Corte FC-Unión San Francisco en La Florida.
Con todo por definirse, la zona campeonato y el repechaje en la Liga Tucumana auguran una definición de alto voltaje rumbo a los playoffs.