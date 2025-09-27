Torneo Anual liguista: Brown se metió en zona de playoffs y Graneros sigue invicto en la cima

El Torneo Anual de la Primera A liguista transita su séptima fecha y, con apenas dos jornadas por delante, la definición rumbo a los cuartos de final promete ser apasionante. En el grupo A, Almirante Brown se metió en zona de playoffs al vencer 3-1 como visitante a Villa Mitre, con goles de Carlos Romero, Daniel Gómez y José Costilla; descontó Mariano Nobau. Así, el equipo de Sergio Décima llegó a 11 puntos y desplazó a San Juan, que cayó 1-0 ante Bella Vista con gol de Ramiro Mercado. Además, San Pablo goleó 5-2 a Azucarera Argentina, con doblete de Andrés Ibáñez y tantos de Matías Mamani, Ignacio López y Gonzalo Quinteros.